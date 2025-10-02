Secuestran cocaína, marihuana y un arma en múltiples allanamientos

La Unidad Regional Norte informó este jueves que la Policía concretó un operativo con múltiples allanamientos simultáneos en la Capital y en el interior de la provincia, en el marco de una investigación por abuso y tenencia de armas de fuego.
Las medidas fueron solicitadas en la investigación que lleva adelante la Unidad Fiscal Criminal N° 1 del Centro Judicial Capital, en la que están imputados Facundo Ale, Casanova Federico Javier Casanova, Valentín Villarreal, Jorge Gonzalez y otros.
Como resultado, se secuestraron drogas y armas en distintos domicilios vinculados a la causa. En una vivienda en Yerba Buena, propiedad de un hombre conocido como “Petiso David”, los efectivos encontraron cinco envoltorios con marihuana que en total sumaban más de 5 kilos, además de un revólver calibre 38 con 12 cartuchos.
Según informaron, la Policía tiene pistas firmes sobre el paradero del delincuente que tiene un frondoso prontuario.
En otro de los procedimientos, llevado a cabo en un una vivienda del barrio Oeste II de la capital, se incautaron 67 bochitas de cocaína.
La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Criminal N° 1 del Centro Judicial Capital.