Maximiliano Salas hizo valer la "ley del ex" y abrió el marcador para River ante Racing en la Copa Argentina

En un clima cargado de tensión, con el Gigante de Arroyito dividido entre las canciones de Racing y el aliento "millonario", River pegó el primer grito. A los cinco minutos del primer tiempo, Maximiliano Salas convirtió el 1-0 frente a su exclub y encendió la tarde de cuartos de final de la Copa Argentina.
El delantero, que llegó en medio de la polémica tras ejecutar su cláusula para dejar Avellaneda y ponerse la banda roja, soportó los insultos de la tribuna "académica" durante la entrada en calor. Pero en la primera clara, respondió con goles: Facundo Colidio lo asistió y Salas empujó de zurda para adelantar al "Millonario".
Sin festejo ostentoso, apenas levantó el brazo y miró hacia los hinchas de River mientras sus compañeros lo abrazaban. Su cuarto tanto en diez partidos con la camiseta del equipo de Núñez se gritó fuerte en una cancha que es escenario de una verdadera final anticipada.