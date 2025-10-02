Secciones
River y Racing ya tienen sus formaciones para el duelo por Copa Argentina en Rosario

En el Gigante de Arroyito se definirá, a partido único, quién avanza a semifinales y enfrentará a Independiente Rivadavia.

CHOQUE DE ESTILOS. River y Racing, frente a frente en un duelo a todo o nada por un lugar en semifinales. CHOQUE DE ESTILOS. River y Racing, frente a frente en un duelo a todo o nada por un lugar en semifinales.
Hace 2 Hs

Racing y River ya tienen todo listo para el choque que comenzará a partir de las 18 por los cuartos de final de la Copa Argentina. En juego está un lugar en semifinales, donde espera Independiente Rivadavia tras eliminar a Tigre, y también una vía clave para asegurar la clasificación a la Copa Libertadores del año próximo.

Será un partido con “espíritu de final”: único, cerrado, áspero y friccionado según se anticipa, aunque el fútbol siempre puede romper cualquier pronóstico con una jugada inesperada en el inicio.

El cruce llega cargado de morbo por la presencia de Maximiliano Salas, que enfrentará a su exequipo luego de que River ejecutara su cláusula de 8 millones de euros en el último mercado.

En Racing, la presencia de Nazareno Colombo relegó a Marcos Rojo, una decisión que se explica por la inactividad que arrastra el ex Boca. Del lado de River, las continuas variaciones llevaron a Juan Carlos Portillo a la mitad de cancha y Marcelo Gallardo apostó por dos atacantes para ganar presencia ofensiva, lo que le faltó al equipo frente a Riestra el domingo pasado.

El encuentro será transmitido por TyC Sports y tendrá a Hernán Mastrángelo como árbitro.

Así forma River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

Así va Racing

Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

