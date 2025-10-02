Definición en la Copa Argentina: cuándo había sido el último River-Racing con dos hinchadas y cómo terminó

El 7 de abril de 2013, por la octava fecha del Torneo Final, River le ganó 2-0 a Racing en el Cilindro con goles de Leandro González Pirez y Manu Lanzini. Aquella tarde soleada en Avellaneda no fue un partido más: fue la última vez que el clásico contó con hinchas de ambos equipos en las tribunas. Tras 4.561 días, esa postal volverá a repetirse este jueves en Rosario, aunque con la particularidad de un reparto igualitario de público.
El cambio se originó poco después de ese encuentro. En junio de 2013, la AFA prohibió el ingreso de visitantes tras el asesinato de Javier Gerez en un Estudiantes–Lanús. Lo que nació como una medida provisoria se transformó en una regla de años, hasta dejar a una generación entera sin vivir clásicos con las dos parcialidades.
En el medio hubo intentos frustrados. En la Copa Libertadores 2018, Aprevide y los clubes habían habilitado la presencia de visitantes, pero el Ministerio de Seguridad de CABA frenó el plan, lo que derrumbó también la reciprocidad en Avellaneda.
La otra oportunidad perdida fue el 5 de marzo de 2021 en la Supercopa Argentina, cuando River goleó 5-0 en Santiago del Estero. La pandemia obligó a que el partido se jugara a puertas cerradas y recién en octubre de ese año se permitió el regreso del público.
La vuelta del color
Después de más de doce años, River y Racing volverán a enfrentarse con dos hinchadas. El recuerdo de aquel triunfo de Ramón Díaz en Avellaneda quedará como una referencia histórica, pero lo que suceda este jueves en el Gigante de Arroyito abrirá una nueva etapa en la rivalidad.