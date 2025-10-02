Secciones
DeportesFútbol

Definición en la Copa Argentina: cuándo había sido el último River-Racing con dos hinchadas y cómo terminó

Pasaron 4.561 días desde aquel triunfo del equipo de Ramón Díaz con goles de González Pirez y Lanzini.

Definición en la Copa Argentina: cuándo había sido el último River-Racing con dos hinchadas y cómo terminó
Hace 2 Hs

El 7 de abril de 2013, por la octava fecha del Torneo Final, River le ganó 2-0 a Racing en el Cilindro con goles de Leandro González Pirez y Manu Lanzini. Aquella tarde soleada en Avellaneda no fue un partido más: fue la última vez que el clásico contó con hinchas de ambos equipos en las tribunas. Tras 4.561 días, esa postal volverá a repetirse este jueves en Rosario, aunque con la particularidad de un reparto igualitario de público.

El cambio se originó poco después de ese encuentro. En junio de 2013, la AFA prohibió el ingreso de visitantes tras el asesinato de Javier Gerez en un Estudiantes–Lanús. Lo que nació como una medida provisoria se transformó en una regla de años, hasta dejar a una generación entera sin vivir clásicos con las dos parcialidades.

En el medio hubo intentos frustrados. En la Copa Libertadores 2018, Aprevide y los clubes habían habilitado la presencia de visitantes, pero el Ministerio de Seguridad de CABA frenó el plan, lo que derrumbó también la reciprocidad en Avellaneda.

La otra oportunidad perdida fue el 5 de marzo de 2021 en la Supercopa Argentina, cuando River goleó 5-0 en Santiago del Estero. La pandemia obligó a que el partido se jugara a puertas cerradas y recién en octubre de ese año se permitió el regreso del público.

La vuelta del color

Después de más de doce años, River y Racing volverán a enfrentarse con dos hinchadas. El recuerdo de aquel triunfo de Ramón Díaz en Avellaneda quedará como una referencia histórica, pero lo que suceda este jueves en el Gigante de Arroyito abrirá una nueva etapa en la rivalidad.

Temas Club Atlético River PlateRacing ClubCopa ArgentinaRamón DíazMarcelo GallardoTorneo FinalLeandro González Pirez
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
5

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
6

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Más Noticias
El viejo deseo que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia La China Suárez en Turquía

El "viejo deseo" que cumplió Mauro Icardi junto a Eugenia "La China" Suárez en Turquía

Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

Sin los tucumanos García y Albornoz, se confirmó la formación de Los Pumas para enfrentar a Sudáfrica

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo Racing Club-River Plate por la Copa Argentina

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Comentarios