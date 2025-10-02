Definición en la Copa Argentina: cuándo había sido el último River-Racing con dos hinchadas y cómo terminó

El 7 de abril de 2013, por la octava fecha del Torneo Final, River le ganó 2-0 a Racing en el Cilindro con goles de Leandro González Pirez y Manu Lanzini. Aquella tarde soleada en Avellaneda no fue un partido más: fue la última vez que el clásico contó con hinchas de ambos equipos en las tribunas. Tras 4.561 días, esa postal volverá a repetirse este jueves en Rosario, aunque con la particularidad de un reparto igualitario de público.