El regreso del "Dibu" Martínez: 200 partidos en Premier y un blooper que casi le cuesta caro a Aston Villa

Emiliano “Dibu” Martínez volvió al arco de Aston Villa después de haberse perdido el debut de su equipo en la Europa League por una pequeña lesión. Su regreso fue especial: no solo formó parte del triunfo 3-1 ante Fulham, sino que también alcanzó la cifra de 200 partidos disputados en la Premier League, un hito que lo consolida como referente en el fútbol inglés.
El inicio del encuentro no fue sencillo para el conjunto de Birmingham. A los tres minutos de juego, Raúl Jiménez se anticipó a la defensa tras un córner y, con un cabezazo inatajable, puso en ventaja a Fulham. El arquero argentino quedó inmóvil en la acción, sin chances de reacción.
Pero el momento más delicado para Martínez llegó en la segunda mitad. A los 53 minutos protagonizó un blooper que pudo haber cambiado el destino del partido. Recibió un pase comprometido de Pau Torres y, al intentar darle continuidad a la salida, perdió la pelota en una zona peligrosa, quedando lejos de su arco. El serbio Sasa Lukic remató al arco vacío, pero Ezri Konsa apareció providencialmente para rechazar sobre la línea y evitar lo que hubiera sido un gol insólito.
A pesar del susto, Aston Villa se recompuso y dio vuelta el resultado con autoridad. Emiliano Buendía brilló con una asistencia y un gol, sellando la primera victoria de los “Villanos” en esta edición de la liga inglesa.
Para el "Dibu", el regreso dejó un sabor agridulce: cumplió un nuevo récord personal y celebró un triunfo clave, pero también vivió un momento de tensión que recordó que, incluso para los campeones del mundo, los errores pueden aparecer en cualquier momento.