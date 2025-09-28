El regreso del "Dibu" Martínez: 200 partidos en Premier y un blooper que casi le cuesta caro a Aston Villa

Pero el momento más delicado para Martínez llegó en la segunda mitad. A los 53 minutos protagonizó un blooper que pudo haber cambiado el destino del partido. Recibió un pase comprometido de Pau Torres y, al intentar darle continuidad a la salida, perdió la pelota en una zona peligrosa, quedando lejos de su arco. El serbio Sasa Lukic remató al arco vacío, pero Ezri Konsa apareció providencialmente para rechazar sobre la línea y evitar lo que hubiera sido un gol insólito.