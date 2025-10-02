Santoral del 3 de octubre: ¿qué santos celebra la Iglesia Católica?

Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones

El 3 de octubre se recuerda especialmente a Santa Teresa del Niño Jesús, también conocida como Santa Teresita de Lisieux. Nació en Francia en 1873 y se convirtió en carmelita descalza a los 15 años. Su espiritualidad, centrada en la confianza en Dios y en las “pequeñas cosas”, la llevó a ser proclamada doctora de la Iglesia en 1997 por San Juan Pablo II.