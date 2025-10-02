Santoral del 3 de octubre: ¿qué santos celebra la Iglesia Católica?

Cada 3 de octubre la Iglesia Católica conmemora a diversas figuras de santidad. Conocé aquí quiénes son los santosy beatos recordados en esta fecha.
Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones
El 3 de octubre se recuerda especialmente a Santa Teresa del Niño Jesús, también conocida como Santa Teresita de Lisieux. Nació en Francia en 1873 y se convirtió en carmelita descalza a los 15 años. Su espiritualidad, centrada en la confianza en Dios y en las “pequeñas cosas”, la llevó a ser proclamada doctora de la Iglesia en 1997 por San Juan Pablo II.
Es considerada patrona de las misiones junto a San Francisco Javier y es una de las santas más queridas en todo el mundo.
Otros santos y beatos del 3 de octubre
Además de Santa Teresita, la Iglesia celebra hoy a:
San Dionisio Areopagita: discípulo de San Pablo, considerado el primer obispo de Atenas.
San Gerardo de Brogne: abad benedictino belga del siglo X, reformador de monasterios.
San Cándido de Roma: mártir que entregó su vida por la fe en Cristo.
Beato Columba Marmión: monje benedictino irlandés, reconocido por su profunda vida espiritual y sus escritos sobre la vida cristiana.
San Hesiquio el Thebano: mártir del siglo IV.
San Maximiano de Bagaia: obispo y mártir del norte de África.
¿Por qué es importante el santoral?
El santoral católico es el calendario que recuerda, cada día, la vida de santos y beatos que son ejemplo de fe y virtud. A través de sus testimonios, los fieles encuentran inspiración y modelos de vida cristiana.
Oración a Santa Teresa del Niño Jesús
Muchos devotos elevan hoy una oración a Santa Teresita para pedir su intercesión en momentos de dificultad:
“Santa Teresita del Niño Jesús, enséñanos a confiar en Dios como vos lo hiciste, a vivir con sencillez y a encontrar la santidad en lo pequeño de cada día”.