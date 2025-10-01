Santoral del 2 de octubre: Santos Ángeles Custodios, patronos de la infancia y la protección

El santoral católico de este jueves 2 de octubre conmemora a los Santos Ángeles Custodios, figuras centrales en la tradición cristiana como guías y protectores de la humanidad.
La Iglesia celebra esta jornada especial dedicada a los ángeles que, según la fe, acompañan y custodian a cada persona a lo largo de su vida.
Santos Ángeles Custodios: ¿quiénes son?
Los Ángeles Custodios son los protectores espirituales asignados por Dios a cada ser humano. Su función, según la doctrina católica, es velar por el bienestar físico y espiritual, inspirando a los fieles en el camino del bien.
La devoción a los Ángeles Custodios se remonta a los primeros siglos del cristianismo, aunque fue el papa Clemente X quien, en 1670, fijó oficialmente la fiesta litúrgica el 2 de octubre.
Qué se celebra el 2 de octubre en el santoral católico
Además de los Santos Ángeles Custodios, el santoral del 2 de octubre recuerda a otras figuras destacadas:
San Leodegario de Autun, obispo y mártir del siglo VII.
San Eleuterio de Nicomedia, mártir cristiano en tiempos de Diocleciano.
San Beregiso, abad benedictino de la región de Flandes.
Oración a los Ángeles Custodios
Una de las plegarias más conocidas es la tradicional “Ángel de la Guarda, dulce compañía”, que los fieles rezan como invocación diaria de protección.
Significado actual de los Ángeles Custodios
En la actualidad, la festividad de los Ángeles Custodios se asocia con la protección de la infancia, la confianza en la fe y la esperanza en tiempos de dificultad. Muchos creyentes en todo el mundo encienden velas, rezan oraciones y dedican el día a pedir por sus seres queridos.