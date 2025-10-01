Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 2 de octubre: Santos Ángeles Custodios, patronos de la infancia y la protección

Figuras centrales en la tradición cristiana como guías y protectores de la humanidad.

Santoral del 2 de octubre: Santos Ángeles Custodios, patronos de la infancia y la protección
Hace 1 Hs

El santoral católico de este jueves 2 de octubre conmemora a los Santos Ángeles Custodios, figuras centrales en la tradición cristiana como guías y protectores de la humanidad.

La Iglesia celebra esta jornada especial dedicada a los ángeles que, según la fe, acompañan y custodian a cada persona a lo largo de su vida.

Santos Ángeles Custodios: ¿quiénes son?

Los Ángeles Custodios son los protectores espirituales asignados por Dios a cada ser humano. Su función, según la doctrina católica, es velar por el bienestar físico y espiritual, inspirando a los fieles en el camino del bien.

La devoción a los Ángeles Custodios se remonta a los primeros siglos del cristianismo, aunque fue el papa Clemente X quien, en 1670, fijó oficialmente la fiesta litúrgica el 2 de octubre.

Qué se celebra el 2 de octubre en el santoral católico

Además de los Santos Ángeles Custodios, el santoral del 2 de octubre recuerda a otras figuras destacadas:

San Leodegario de Autun, obispo y mártir del siglo VII.

San Eleuterio de Nicomedia, mártir cristiano en tiempos de Diocleciano.

San Beregiso, abad benedictino de la región de Flandes.

Oración a los Ángeles Custodios

Una de las plegarias más conocidas es la tradicional “Ángel de la Guarda, dulce compañía”, que los fieles rezan como invocación diaria de protección.

Significado actual de los Ángeles Custodios

En la actualidad, la festividad de los Ángeles Custodios se asocia con la protección de la infancia, la confianza en la fe y la esperanza en tiempos de dificultad. Muchos creyentes en todo el mundo encienden velas, rezan oraciones y dedican el día a pedir por sus seres queridos.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”
4

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”
5

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Patricia Bullrich exigió explicaciones a Espert por supuestos vínculos con el narcotráfico
6

Patricia Bullrich exigió explicaciones a Espert por supuestos vínculos con el narcotráfico

Más Noticias
Abogados y magistrados se enfrentarán en las nuevas elecciones del CAM

Abogados y magistrados se enfrentarán en las nuevas elecciones del CAM

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos

Natalio Botana: “Si no logramos un mínimo de consenso en la política argentina, por lo menos de mediano plazo, no salimos"

Empleadas domésticas: ¿cuánto cobrarán en octubre y qué pasará con los pagos extra?

Empleadas domésticas: ¿cuánto cobrarán en octubre y qué pasará con los pagos extra?

Conflicto ferroviario: suspendieron los viajes en trenes a Tucumán y a Córdoba por deterioro de las vías

Conflicto ferroviario: suspendieron los viajes en trenes a Tucumán y a Córdoba por deterioro de las vías

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

El tiempo en Tucumán: después de la lluvia, la temperatura volverá a subir

El tiempo en Tucumán: después de la lluvia, la temperatura volverá a subir

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Comentarios