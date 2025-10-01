Santoral del 2 de octubre: Santos Ángeles Custodios, patronos de la infancia y la protección

Significado actual de los Ángeles Custodios

En la actualidad, la festividad de los Ángeles Custodios se asocia con la protección de la infancia, la confianza en la fe y la esperanza en tiempos de dificultad. Muchos creyentes en todo el mundo encienden velas, rezan oraciones y dedican el día a pedir por sus seres queridos.