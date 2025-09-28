Secciones
Cuáles son las carreras más y menos elegidas de la Universidad de Buenos Aires

El ranking de inscripciones al CBC revela que los estudiantes apuestan cada vez más por tecnología y nuevas tendencias laborales.

Hace 8 Min

Cada año, miles de estudiantes eligen una carrera del menú de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Mientras las propuestas académicas tradicionales como Medicina, Psicología y Abogacía siguen liderando el ranking de inscripciones, algunas disciplinas vinculadas a nuevas tecnologías y la industria del conocimiento marcan una tendencia en alza, según una publicación de Chequeado.

En 2024, 54 mil estudiantes se anotaron en el Ciclo Básico Común (CBC), un número similar al del año anterior. Entre las más elegidas se encuentran Medicina (8.005), Psicología (5.943) y Abogacía (3.596). A pesar de mantener su liderazgo, Medicina registró una caída del 17,2% respecto de 2023. La facultad pasó de 16.624 a 14.600 inscriptos, aunque sigue siendo la de mayor matrícula.

Las carreras más concurridas

Felipe Vega Terra, director del CBC, explicó a Chequeado que se observan dos tendencias: el crecimiento de carreras alineadas con las nuevas demandas laborales (como Ciencia de Datos, Ingeniería Informática o Ingeniería en Petróleo) y la continuidad de las carreras tradicionales, que siguen concentrando la mayor cantidad de estudiantes.

Entre 2020 y 2024, las facultades que más aumentaron su matrícula fueron Odontología (39%), y Ciencias Exactas y Naturales (15,5%), mientras que carreras como la Licenciatura en Enfermería crecieron el 79%. Ingeniería Mecánica aumentó el 34%, e Informática, un 28,7%.

Las carreras en descenso y el porqué de esta situación

Por otro lado, algunas disciplinas muestran un descenso notable: Ciencias Sociales perdió casi la mitad de sus inscriptos, con caída en carreras como Ciencia Política (46%), Sociología (55%) y Trabajo Social (58%). Filosofía y Letras también redujo su matrícula el 36,1%. Esto afectó las licenciaturas y profesorados en Historia, Letras, Artes y Educación.

El director del CBC atribuye estos cambios a la “normalización post-pandemia”, y a la búsqueda de opciones académicas más cortas, prácticas y alineadas con la empleabilidad. Ejemplos de nuevas ofertas son la Tecnicatura Universitaria en Gestión y Análisis de Datos en Organizaciones, y la Tecnicatura en Producción y Gestión de las Artes.

El panorama de la UBA en 2024 muestra un equilibrio entre tradición e innovación. Mientras carreras clásicas siguen siendo elegidas masivamente, las disciplinas vinculadas a nuevas tecnologías y tendencias laborales atraen a cada vez más estudiantes. Esto refleja la transformación de los intereses académicos de las nuevas generaciones y la adaptación de la universidad a las demandas del siglo XXI.

