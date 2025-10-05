Elecciones del 26 de octubre: 12 claves para usar la Boleta Única Papel

4- ¿Cómo se marca la BUP?

El equipo de Capacitación de la Secretaría Electoral indicó que se recomienda a la ciudadanía utilizar dos tipos de signos para marcar el voto: una cruz o una tilde. Además, para evitar eventuales planteos por parte de los fiscales partidarios, es importante que se realice la marca dentro del recuadro de la categoría a elegir. ¿Qué sucede si una persona se equivoca de lista o efectúa otras marcas por error? “En tal caso, es importante que no se intente borrar ni se realicen tachaduras. Simplemente, se debe doblar la boleta, acercarse a la autoridad de mesa e informar la situación. Así, se le entregará una nueva BUP para que el elector pueda sufragar correctamente”, se detalló. La boleta reemplazada, en tanto, es insertada a un sobre específico para este tipo de situaciones.