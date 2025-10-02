El voto joven cumple 10 años: en promedio, fue usado por más de la mitad de los adolescentes

Hace diez años, los adolescentes de 16 y 17 años se sumaron oficialmente a las urnas. Desde entonces, el llamado “voto joven” se convirtió en un termómetro clave para observar cómo se vinculan las nuevas generaciones con la política. Un informe de CIPPEC y Unicef revela que la participación adolescente en las elecciones nacionales promedió el 55%, con asimetrías pronunciadas entre provincias y una paradoja persistente: hay interés por votar, pero también una fuerte desconfianza hacia la dirigencia. En términos generales, el voto joven permitió el acceso al sufragio a más de la mitad de los adolescentes del país.