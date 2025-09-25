Secciones
La Reserva de Atlético Tucumán goleó a Platense y alcanzó la cima en el torneo Clausura

Con goles de Facundo Pimienta, Martín Ortega y Gastón Nazar, el equipo de Hugo Colace ganó 3-0 y se subió a lo más alto junto a Rosario Central.

Hace 1 Hs

Atlético tuvo una tarde perfecta en el Monumental José Fierro y se reencontró con la victoria en la Copa Proyección. El equipo dirigido por Hugo Colace se impuso por 3 a 0 ante Platense en el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura de Reserva, resultado que le permitió cortar la racha adversa de dos derrotas consecutivas en casa y trepar hasta lo más alto de la tabla.

La eficacia fue la clave. En el primer tiempo aparecieron las buenas definiciones de Facundo Pimienta y Martín Ortega para encaminar el triunfo. Ya en el tramo final, Gastón Nazar, que había ingresado desde el banco, selló la goleada con el tercer tanto.

Con este resultado, Atlético alcanzó los 23 puntos y comparte la cima con Rosario Central, que lideraba en soledad. Además, el “Decano” le sacó nueve unidades de ventaja a Lanús, que marcha noveno, cuando restan cinco fechas para el cierre.

El encuentro también dejó como saldo positivo el debut de Lucas Román, quien mostró un buen rendimiento y se acopló al juego asociado junto a Leonel Vega, Exequiel Godoy, Facundo Pimienta y Martín Ortega, mientras que Luciano Brandán fue la referencia ofensiva en ataque.

La próxima parada será un verdadero desafío: el jueves 2 de octubre, desde las 15, Atlético visitará a Instituto, que se ubica segundo con 22 puntos.

La tabla de posiciones de la zona B

EquipoPtsPJPGPEPPGFGC
Atlético Tucumán2311722208
Rosario Central23117221810
Instituto2211641166
River Plate2011551168
Gimnasia19115421410
Talleres1711524119
Sarmiento15114341113
Independiente15114341115
Lanús1411425711
San Martín (San Juan)13114161014
San Lorenzo12113351012
Platense1211335916
Godoy Cruz10113171117
Vélez911164811
Ferro9112361020
Riestra8112271015

