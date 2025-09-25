La Reserva de Atlético Tucumán goleó a Platense y alcanzó la cima en el torneo Clausura

Atlético tuvo una tarde perfecta en el Monumental José Fierro y se reencontró con la victoria en la Copa Proyección. El equipo dirigido por Hugo Colace se impuso por 3 a 0 ante Platense en el cierre de la fecha 11 del Torneo Clausura de Reserva, resultado que le permitió cortar la racha adversa de dos derrotas consecutivas en casa y trepar hasta lo más alto de la tabla.