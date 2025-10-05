Por menos de $2000 eliminar manchas, desinfectar y recuperar superficies es posible

Cada vez más personas eligen alternativas naturales para mantener su hogar limpio. Al tiempo de ser más saludable, la alternativa de usar productos industriales costosos o con químicos agresivos es también mucho más económica, algo que se potencia en tiempos de crisis como los que atraviesa el país. La reacción química que se produce cuando se mezcla bicarbonato de sodio y agua oxigenada se pone al tope de este tipo de soluciones caseras.