Atlético Tucumán recibirá a Platense con Fernando Espinoza como árbitro

El juez dirigirá este sábado, desde las 19 en el Monumental José Fierro, el duelo del Clausura. Ya arbitró 22 veces al “Decano” y su designación revive la polémica por el escándalo de 2023 frente a San Lorenzo.

Fernando Espinoza. Fernando Espinoza.
Hace 1 Hs

Atlético recibirá a Platense este sábado, desde las 19, en el estadio Monumental José Fierro. El encuentro, correspondiente al torneo Clausura, tendrá como árbitro principal a Fernando Espinoza, uno de los jueces más experimentados del fútbol argentino. 

El juez ya es un viejo conocido de Atlético: lo dirigió en 22 oportunidades, con un saldo de 7 victorias, 5 empates y 10 derrotas para el “Decano”. El último partido que lo dirigió fue frente a Newell’s, en Rosario, por la fecha 8 del torneo Clausura.  

Un recuerdo para el olvido

En la previa al partido entre Atlético y Plantese, la designación de Fernando Espinoza como árbitro no pasa desapercibida. El juez vuelve a cruzarse en el camino del “Decano” tras un antecedente reciente que dejó heridas abiertas: la derrota por 3-1 frente a San Lorenzo en el estadio Monumental José Fierro en 2023, marcada por una actuación que desató un verdadero escándalo. Ese día, Espinoza expulsó a Lucas Pusineri apenas al minuto de juego por un supuesto exceso verbal. Más tarde, mostró la roja a Ignacio Maestro Puch por una fuerte entrada sobre Andrés Vombergar y a Guillermo “Bebe” Acosta en una acción insólita: el árbitro lo chocó accidentalmente, lo amonestó y, al tratarse de doble amarilla, lo mandó al vestuario. Para Atlético fue demasiado. La reacción del club no tardó en llegar. A través de un comunicado oficial, Atlético Tucumán repudió el “lamentable accionar” de Espinoza, pidió que no vuelva a dirigir partidos del equipo ni de sus rivales directos y exigió, incluso, que se demuestre que está en condiciones psicológicas de ejercer como árbitro profesional. “La actuación de personajes como Espinoza pone en riesgo el normal desempeño de cualquier evento deportivo”, sentenció la institución. Ese mismo sábado por la noche, el presidente Mario Leito se había expresado en redes sociales, calificando a Espinoza como “el peor árbitro de la historia del fútbol argentino”. Las críticas también se replicaron en el vestuario: Guillermo Acosta, expulsado de manera insólita, fue lapidario con sus declaraciones. “Siempre hizo lo que quiso. Es un soberbio, no se le puede decir nada. Se cree el jefe. Ahora vamos a ver si es guapo afuera. Cagón de mierda, porque es un cagón y encima nos caga en todas las canchas”, lanzó con furia el “Bebe”

