Cómo será el recorrido de los 10K del 21K LA GACETA: la ruta urbana por las calles céntricas de Tucumán

Los 10K del 21K LA GACETA ofrecerán un recorrido con contraste de paisajes: del verde del Parque 9 de Julio al corazón histórico de Tucumán.
Tras partir de Soldati, los corredores avanzarán por Gobernador del Campo y Dr. L. Argüello, para luego tomar Teniente Berdina dentro del parque. Desde allí ingresarán al centro por Francia y luego por Avellaneda, sintiendo el cambio de ritmo de la ciudad.
El trazado continuará por Santiago del Estero y 25 de Mayo, donde los runners correrán entre comercios y oficinas. Será un tramo vibrante, con el aliento del público en las veredas.
Uno de los momentos más emotivos será al pasar por peatonal Mendoza, frente a la fachada de LA GACETA. Luego doblarán en Maipú y tomarán Congreso, cruzando la Casa Histórica de la Independencia, hasta bajar por 24 de Septiembre para retornar al parque.
Un recorrido con identidad
Los 10K serán una experiencia que unirá historia, deporte y cultura. Plazas, monumentos y calles emblemáticas transformarán cada kilómetro en un recuerdo para quienes elijan esta distancia.