Cómo crece la ciencia argentina en medio de la fuga de cerebros y de la crisis de recursos

Según los últimos datos de ArgenData, la Argentina experimentó un crecimiento sostenido en la cantidad de publicaciones científicas indexadas. Sin embargo, ese crecimiento fue menor en comparación con el de otros países sudamericanos como Brasil o Chile. El Nature Index, un ranking global que mide la producción científica de calidad a partir de artículos en revistas de prestigio, muestra que la ciencia argentina tiene referentes sólidos, pero enfrenta desafíos para seguir siendo competitiva.