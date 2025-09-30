Llegó a Tucumán por el fútbol, se quedó por el amor a la docencia y para formar su familia

Luego de aquel paso por San Martín, regresó a Rosario para terminar sus estudios y recibirse de profesor de Educación Física. “Me quedaba muy pocas materias, jugué dos años más en Central Córdoba de Rosario en el campeonato de la C, después me dieron libre y volví a préstamo a San Martín. Jugué el Nacional del 81 y en el 82 sufrí una quebradura en la cancha de Atlético”. Esa lesión marcaría el destino de su carrera, aunque no definitivo. “Quedé en buenas condiciones, pero en el colegio San Francisco el padre Domingo Almada me dio 20 horas en el secundario y un cargo en primaria. Así que colgué los botines y me dediqué a la docencia, algo que me encantó”, expresó.