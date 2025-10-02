Con la ayuda de perros rastreadores, rescataron a una joven desaparecida en Lules

Un despliegue de búsqueda realizado ayer por la tarde en Lules concluyó con un final positivo: una mujer de 30 años, cuya desaparición había sido denunciada por su madre horas antes en la Comisaría de La Reducción, fue encontrada sana y salva.
La División Canes de la Dirección de Animales de Apoyo Profesional intervino en el operativo con los perros Alfa y Rufa, de raza bloodhound, especializados en rastreo de personas.
Guiados por el olfato de los animales, los efectivos lograron seguir el rastro hasta la ruta Nacional 38, a la altura del cruce del río Colorado, donde localizaron a la joven alrededor de las 15.
Según informaron las fuentes oficiales, la mujer se encontraba desorientada, aunque en buen estado de salud. Tras recibir contención en el lugar, fue trasladada a la dependencia policial para la realización de los trámites correspondientes.
El procedimiento estuvo bajo la supervisión de la Dirección General de Unidades Especiales y contó con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos.