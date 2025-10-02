Exponen un nuevo informe ambiental en el Concejo Deliberante capitalino

Como en cada trimestre, la comisión de control ambiental recibió en el Concejo Deliberante a funcionarios de la Capital. En la audiencia se abordaron los avances en materia sanitaria durante el período mayo-julio y el cuerpo parlamentario respondió con posturas alentadoras y también algunas quejas. Mientras la Municipalidad pone el foco en las más de 30.000 personas capacitadas a través de políticas de educación ambiental, un concejal opositor critica el sistema de gestión de residuos que considera “en retroceso”.
El último informe ambiental menciona el uso de Inteligencia Artificial (IA), la instalación de cámaras de seguridad y puntos verdes, sumado a otras herramientas que buscan combatir el problema de la contaminación en San Miguel de Tucumán.
Un apartado se refiere a los basurales a cielo abierto: de un total de 442 volcaderos, el 60% son crónicos y un 40% fueron neutralizados. En números, se trata de 265 y 177, respectivamente.
Al edificio ubicado en Monteagudo y San Martín concurrieron Julieta Migliavacca, secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable; y Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos. Los funcionarios destacaron iniciativas como las acciones de educación ambiental, las tareas del programa Transformá y la limpieza de canales de desagüe en el marco del Plan Pre Lluvia, entre otras.
Resultados
“En este trimestre presentamos las acciones del Junio Ambiental, que fue un mes con mucho trabajo en educación y en sensibilización de vecinos. Esa es la clave de toda nuestra política pública en materia ambiental: la educación”, resaltó Migliavacca. Además, reconoció el trabajo conjunto con instituciones públicas y privadas en proyectos a largo plazo. “Están dando muy buenos resultados; algunos de ellos han acompañado en erradicar también algunos basurales puntuales”, agregó.
En tanto, Chincarini detalló que en la reunión con la comisión que preside el radical Leandro Argañaraz se habló sobre basurales, espacios verdes, mantenimiento y limpieza de canales, arbolado urbano y espacios públicos.
El funcionario agradeció el espacio para rendir cuentas, considerándolo como un eje “que la intendenta Rossana Chahla siempre plantea como fundamental” y se refirió al plan Pre Lluvia. “Se vino trabajando fuertemente todos estos meses en donde llueve menos, que es la época invernal. Hemos limpiado los 24 canales de San Miguel de Tucumán. Del último donde estuvimos trabajando, el canal Irineo Leguisamo, se sacaron residuos no habituales como lavarropas y heladeras, es inusitado”, desarrolló.
Críticas y balances
Tras el encuentro en el Concejo, el edil Carlos Ale (Partido por la Justicia Social) enumeró sus críticas a la gestión ambiental. En primer lugar, consideró que existe un “desorden” en el microcentro, “con contenedores de distinto tipo y tamaño, basura dispersa y una imagen urbana deteriorada”, a lo que sumó la presencia de escombros “producto de obras municipales”.
En segundo lugar, el opositor apuntó contra la empresa prestataria del servicio de recolección, por las “llamativas donaciones de la empresa 9 de Julio, como las bicicletas en el lago, que no se condicen con las falencias en el servicio principal que debe prestar” y por señalar que existe un “retroceso evidente en el tratamiento de residuos y en el control a la empresa consignataria, con falta de planificación y resultados concretos”. “A dos años de gestión no se puede seguir culpando a los vecinos”, sentenció.
Un discurso contrario planteó el oficialista Emiliano Vargas Aignasse, que calificó como positivo el balance de la audiencia. “Creemos que el trabajo que se viene desarrollando es altamente positivo, que obviamente tiene sus dificultades, pero en el desarrollo de esta emergencia ambiental se ve con mucho empuje, con muchas ganas al Ejecutivo municipal, trabajando para resolver las problemáticas”, dijo.
En este sentido, el concejal consideró fundamental el apoyo de la ciudadanía y del cuerpo parlamentario. “El Ejecutivo es el que tiene el plan de acción; nosotros, los concejales, el órgano de control; y lógicamente, corresponde a los vecinos pedirles la colaboración para que podamos lograr esta recuperación en la ciudad”, subrayó.
Siguen los cruces entre Caponio y Lobo Chaklián: se responsabilizan por las inundaciones
El titular de la SAT, Marcelo Caponio, responsabilizó al secretario de Obras Públicas del municipio, Luis Lobo Chaklián, por las inundaciones registradas tras la última tormenta en la Capital, cuestionando la falta de mantenimiento y obras en los desagües pluviales. “Si en 30 años no sabe qué desagüe pluvial hay que construir, ese tipo no puede estar más en ese cargo. Necesitamos que pongan un ingeniero, alguien que dé respuestas técnicas. No hay mantenimiento, no hay ampliación ni adecuación técnica. Eso genera un colapso hidráulico que daña directamente nuestro sistema cloacal”, reclamó Caponio. En tanto, el funcionario capitalino replicó: “que se dedique a solucionar las más de 400 pérdidas de agua y cloacas que tenemos en la ciudad todos los días. Si no sabe dónde están, yo mismo lo llevo a verlas”. Lobo Chaklián reclamó que la SAT “tiene 20 distritos con pérdidas de agua y cloacas”. “Una persona que contamina y que lo único que hace para justificar su gestión es criticarme a mí, en realidad está atacando a la gestión de la intendenta Rossana Chahla, que ha cambiado el rumbo de la ciudad y se hizo cargo de los problemas”, señaló.