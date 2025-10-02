Exponen un nuevo informe ambiental en el Concejo Deliberante capitalino

Siguen los cruces entre Caponio y Lobo Chaklián: se responsabilizan por las inundaciones

El titular de la SAT, Marcelo Caponio, responsabilizó al secretario de Obras Públicas del municipio, Luis Lobo Chaklián, por las inundaciones registradas tras la última tormenta en la Capital, cuestionando la falta de mantenimiento y obras en los desagües pluviales. “Si en 30 años no sabe qué desagüe pluvial hay que construir, ese tipo no puede estar más en ese cargo. Necesitamos que pongan un ingeniero, alguien que dé respuestas técnicas. No hay mantenimiento, no hay ampliación ni adecuación técnica. Eso genera un colapso hidráulico que daña directamente nuestro sistema cloacal”, reclamó Caponio. En tanto, el funcionario capitalino replicó: “que se dedique a solucionar las más de 400 pérdidas de agua y cloacas que tenemos en la ciudad todos los días. Si no sabe dónde están, yo mismo lo llevo a verlas”. Lobo Chaklián reclamó que la SAT “tiene 20 distritos con pérdidas de agua y cloacas”. “Una persona que contamina y que lo único que hace para justificar su gestión es criticarme a mí, en realidad está atacando a la gestión de la intendenta Rossana Chahla, que ha cambiado el rumbo de la ciudad y se hizo cargo de los problemas”, señaló.



