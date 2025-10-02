Cuál es el mes más barato para viajar a Europa y por qué

A pocos meses de terminar el año, los argentinos ya planifican sus vacaciones y analizan qué destinos podrán visitar según sus presupuestos y la época del año en la que decidan viajar. Europa, siempre es un destino muy elegido. Sin embargo, lo que pocos conocen es que un mes en particular es el más conveniente para visitar el "viejo" continente.
Cabe destacar que la elección de la época del año para viajar a Europa dependerá mucho de aquellos países que se quiera visitar, puesto que existen importantes diferencias climatológicas entre ellos. Por otra parte, en cuanto a precios, hay un mes en el que la temporada es baja y los costos suelen ser bajos.
Cuál es el mes más barato para viajar Europa
Comparando precios de distintos destinos, vuelos y alojamientos, el resultado muestra que el mes más barato para viajar al "viejo" continente es febrero.
Hay que tener en cuenta que se considera "temporada alta" los meses de agosto, septiembre, octubre y diciembre. Sin embargo, otros meses son "temporada baja" y entre ellos se encuentra febrero, por lo que es posible encontrar precios más razonables, sobre todo, en las aerolíneas.
Los precios no sólo descenderán en los vuelos, sino también en los alojamientos. Sin embargo, tendrás que tener en cuenta que en la mayoría de estos destinos durante el mes de febrero el clima es peor que en otras épocas del año, motivo por el que se rebajan los precios para atraer a los turistas.
Cuál es la mejor época para viajar a Europa, según el clima
Viajar a Europa en invierno (noviembre-febrero) puede ser una mala opción debido a que los países nórdicos alcanzan temperaturas realmente bajas, mientras que en verano (junio-septiembre) el calor también puede ser muy acusado, especialmente en la zona sur.
Ante esto, una gran opción para viajar a Europa es durante la primavera, de marzo a mayo, cuando el clima es más templado en toda la geografía europea. Por otro lado, en otoño también será difícil encontrar buen tiempo, porque las lluvias suelen ser más acusadas en esa estación del año.