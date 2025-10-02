Secciones
Seguridad

Detuvieron al acusado de asesinar a Jonathan Tejeda en Las Talitas

La Policía aprehendió este jueves a “Marcelito”, de 21 años, señalado como el autor del crimen ocurrido anoche en el barrio Valle Hermoso.

Hace 2 Hs

Un violento hecho conmocionó a la comunidad de Las Talitas. En la noche del miércoles, una pelea callejera terminó con la vida de Jonathan Iván Tejeda, de 29 años, quien fue atacado con un arma blanca en el barrio Valle Hermoso.

Según las primeras averiguaciones, la víctima recibió un puntazo a la altura del pecho durante una confrontación con otro joven, conocido como “Marcelito”, de 21 años. Tejeda fue trasladado de urgencia al Hospital Avellaneda, pero llegó sin vida.

En la mañana de este jueves, tras intensos trabajos de investigación, efectivos de la Comisaría El Colmenar lograron detener al presunto autor del homicidio.

La investigación está a cargo del fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, quien dispuso la intervención del personal de la División Homicidios y del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) para trabajar en la escena del crimen y recolectar pruebas.

El caso, que mantiene en vilo a los vecinos de la zona, continúa bajo investigación judicial mientras el detenido queda a disposición de la Justicia.

Temas Las Talitas
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

