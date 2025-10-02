Secciones
Seguridad

Las Talitas: investigan el asesinato de un joven en el barrio Valle Hermoso

Un hombre de 29 años murió tras recibir una puñalada en el pecho durante una pelea en la vía pública.

INVESTIGACIÓN. Los peritos trabajaron en el lugar donde se produjo el crimen. MPF INVESTIGACIÓN. Los peritos trabajaron en el lugar donde se produjo el crimen. MPF
Hace 2 Hs

Un violento crimen sacudió este miércoles por la noche al barrio Valle Hermoso, en Las Talitas. Alrededor de las 20.45, en plena vía pública, dos hombres protagonizaron una pelea que terminó con la muerte de Jonathan Iván Tejada, de 29 años.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, Tejada recibió una profunda herida en el pecho provocada con un arma blanca. El presunto agresor fue identificado únicamente con el apodo de “Marcelito”, quien tras el ataque se dio a la fuga.

Familiares de la víctima, entre ellos su padre y su abuelo, acudieron rápidamente para socorrerlo y lo trasladaron de urgencia al hospital Avellaneda. Sin embargo, los médicos confirmaron que ya había ingresado sin vida.

Las Talitas: investigan el asesinato de un joven en el barrio Valle Hermoso

La Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, intervino en el caso y ordenó preservar la escena del crimen, donde trabaja el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) junto con distintas áreas especializadas.

El objetivo es recolectar pruebas que permitan esclarecer la mecánica del hecho e identificar con precisión al autor.

Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre la causa.

Temas Las Talitas
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
4

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco
5

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
6

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Más Noticias
Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Triple crimen: “Pequeño J” será extraditado hacia Argentina

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

¿Femicidio o ajuste de cuentas? El cuerpo de las mujeres como territorio del poder narco

Comentarios