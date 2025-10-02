Las Talitas: investigan el asesinato de un joven en el barrio Valle Hermoso

Un violento crimen sacudió este miércoles por la noche al barrio Valle Hermoso, en Las Talitas. Alrededor de las 20.45, en plena vía pública, dos hombres protagonizaron una pelea que terminó con la muerte de Jonathan Iván Tejada, de 29 años.
De acuerdo a las primeras averiguaciones, Tejada recibió una profunda herida en el pecho provocada con un arma blanca. El presunto agresor fue identificado únicamente con el apodo de “Marcelito”, quien tras el ataque se dio a la fuga.
Familiares de la víctima, entre ellos su padre y su abuelo, acudieron rápidamente para socorrerlo y lo trasladaron de urgencia al hospital Avellaneda. Sin embargo, los médicos confirmaron que ya había ingresado sin vida.
La Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, intervino en el caso y ordenó preservar la escena del crimen, donde trabaja el Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) junto con distintas áreas especializadas.
El objetivo es recolectar pruebas que permitan esclarecer la mecánica del hecho e identificar con precisión al autor.
Las investigaciones continúan y se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre la causa.