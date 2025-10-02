Plan Canje de Mercado Libre: cómo obtener hasta $700.000 por tu celular usado

El recambio de teléfonos en Argentina suma una nueva herramienta que combina compra online, evaluación técnica y devolución económica. Se trata del Plan Canje de Mercado Libre, un programa que permite entregar un celular usado y recibir a cambio un monto de dinero acreditado en Mercado Pago. Según informó la compañía, la bonificación puede alcanzar hasta $550.000, aunque en casos puntuales llega a $700.000.
La iniciativa se lanzó con alcance nacional y busca facilitar la renovación de equipos, sumando rapidez, envío gratuito y validaciones de seguridad.
Cómo funciona el plan
El mecanismo contempla varias etapas:
Compra del celular nuevo: el usuario debe adquirir un equipo en Mercado Libre cuya publicación tenga el logo de “Plan Canje”.
Cotización inicial: tras la compra, se declara marca, modelo, capacidad y estado del dispositivo viejo en un cotizador online. El sistema arroja un valor estimado.
Envío del equipo usado: el teléfono debe enviarse sin costo mediante Andreani, acompañado de un comprobante denominado ARCA.
Revisión y validación: la empresa evalúa que lo declarado coincida con el estado real del equipo. Si la cotización cambia, el usuario puede aceptarla o rechazarla.
Acreditación: en hasta 48 horas hábiles, el dinero se transfiere a la cuenta de Mercado Pago del usuario, siempre que tenga validada su identidad en la plataforma.
Si el comprador rechaza la cotización final, el celular se devuelve sin cargo.
Montos y beneficios adicionales
El programa ofrece bonificaciones de hasta $700.000, dependiendo del modelo y el estado del equipo entregado. Además, desde el 30 de septiembre, quienes adquieran un Samsung nuevo podrán acceder a un descuento extra de hasta $550.000, acumulable al beneficio por canje.
Requisitos técnicos y legales
El celular usado debe cumplir condiciones específicas:
Contar con IMEI válido.
No estar bloqueado ni denunciado como robado.
No tener daños graves que impidan su funcionamiento.
Estar libre de bloqueos de cuentas como iCloud o Find My iPhone.
En caso de detectarse irregularidades, el equipo puede ser rechazado y, si figura como robado, no será devuelto.
Condiciones del programa
Cada compra de celular nuevo admite un solo equipo usado para canjear.
La bonificación se acredita únicamente en Mercado Pago: no puede cobrarse en efectivo ni transformarse en otro bien.
Si el comprador devuelve el celular nuevo dentro de los 10 días legales, la bonificación se anula.
El incumplimiento de plazos de envío o de requisitos documentales también cancela el beneficio.