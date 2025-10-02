Secciones
SociedadActualidad

Plan Canje de Mercado Libre: cómo obtener hasta $700.000 por tu celular usado

El programa incluye envío gratuito, validaciones técnicas y beneficios adicionales en la compra de modelos Samsung.

Plan Canje de celulares Plan Canje de celulares
Hace 2 Hs

El recambio de teléfonos en Argentina suma una nueva herramienta que combina compra online, evaluación técnica y devolución económica. Se trata del Plan Canje de Mercado Libre, un programa que permite entregar un celular usado y recibir a cambio un monto de dinero acreditado en Mercado Pago. Según informó la compañía, la bonificación puede alcanzar hasta $550.000, aunque en casos puntuales llega a $700.000.

La iniciativa se lanzó con alcance nacional y busca facilitar la renovación de equipos, sumando rapidez, envío gratuito y validaciones de seguridad.

Cómo funciona el plan

El mecanismo contempla varias etapas:

Compra del celular nuevo: el usuario debe adquirir un equipo en Mercado Libre cuya publicación tenga el logo de “Plan Canje”.

Cotización inicial: tras la compra, se declara marca, modelo, capacidad y estado del dispositivo viejo en un cotizador online. El sistema arroja un valor estimado.

Envío del equipo usado: el teléfono debe enviarse sin costo mediante Andreani, acompañado de un comprobante denominado ARCA.

Revisión y validación: la empresa evalúa que lo declarado coincida con el estado real del equipo. Si la cotización cambia, el usuario puede aceptarla o rechazarla.

Acreditación: en hasta 48 horas hábiles, el dinero se transfiere a la cuenta de Mercado Pago del usuario, siempre que tenga validada su identidad en la plataforma.

Si el comprador rechaza la cotización final, el celular se devuelve sin cargo.

Plan Canje de Mercado Libre: cómo obtener hasta $700.000 por tu celular usado

Montos y beneficios adicionales

El programa ofrece bonificaciones de hasta $700.000, dependiendo del modelo y el estado del equipo entregado. Además, desde el 30 de septiembre, quienes adquieran un Samsung nuevo podrán acceder a un descuento extra de hasta $550.000, acumulable al beneficio por canje.

Requisitos técnicos y legales

El celular usado debe cumplir condiciones específicas:

Contar con IMEI válido.

No estar bloqueado ni denunciado como robado.

No tener daños graves que impidan su funcionamiento.

Estar libre de bloqueos de cuentas como iCloud o Find My iPhone.

En caso de detectarse irregularidades, el equipo puede ser rechazado y, si figura como robado, no será devuelto.

Condiciones del programa

Cada compra de celular nuevo admite un solo equipo usado para canjear.

La bonificación se acredita únicamente en Mercado Pago: no puede cobrarse en efectivo ni transformarse en otro bien.

Si el comprador devuelve el celular nuevo dentro de los 10 días legales, la bonificación se anula.

El incumplimiento de plazos de envío o de requisitos documentales también cancela el beneficio.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Convocatoria laboral 2025: cómo postular a más de 100 puestos en todo el país

Convocatoria laboral 2025: cómo postular a más de 100 puestos en todo el país

Shein y Temu: los mejores trucos para conseguir descuentos ocultos

Shein y Temu: los mejores trucos para conseguir descuentos ocultos

Lo más popular
Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó
1

Un semáforo que se instaló hace 18 años y nunca funcionó

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja
2

La pesquisa del caso Vélez se vuelve cada vez más compleja

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono
3

Tucumán sin trenes: entre la desinversión y el abandono

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado
4

José Luis Espert evitó responder sobre una supuesta transferencia de U$S200.000 de Fred Machado

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares
5

Las tensiones cambiarias siguen y el Tesoro tuvo que vender dólares

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario
6

Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Más Noticias
Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

Hay alerta amarilla por fuertes vientos: ¿desde qué hora y a qué zonas afectará?

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

El hombre que murió en el accidente en Tafí Viejo era Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

La tormenta sorprendió a los tucumanos e inundó calles en pocos minutos

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Cómo es la mansión de Florinda Meza, la recordada Doña Florinda de El Chavo del 8

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Confirman un fin de semana largo de cuatro días: qué feriado se adelantó

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Comentarios