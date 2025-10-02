Plan Canje de Mercado Libre: cómo obtener hasta $700.000 por tu celular usado

El recambio de teléfonos en Argentina suma una nueva herramienta que combina compra online, evaluación técnica y devolución económica. Se trata del Plan Canje de Mercado Libre, un programa que permite entregar un celular usado y recibir a cambio un monto de dinero acreditado en Mercado Pago. Según informó la compañía, la bonificación puede alcanzar hasta $550.000, aunque en casos puntuales llega a $700.000.