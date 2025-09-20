“El refugio atómico”: el thriller español que llegó a Netflix cargado de suspenso y traiciones

Netflix sumó a su catálogo una nueva producción española que genera interés entre los usuarios: El refugio atómico, de los creadores de La casa de papel. La serie, producida por Vancouver Media y protagonizada por el actor argentino Joaquín Furriel, promete una historia intensa, cargada de tensiones y giros inesperados.
La trama gira en torno a dos familias poderosas que, junto con otros residentes adinerados, ingresan a un búnker en busca de protección. Pero no solo llevan consigo riquezas y privilegios: también arrastran viejos rencores, secretos familiares y traumas que estallan con el encierro.
La convivencia extrema potencia las diferencias: mientras algunos personajes actúan de manera calculadora y manipuladora, otros muestran fragilidades ocultas. Descritos como “cargados de ácido sulfúrico”, los protagonistas protagonizan choques constantes, alianzas inesperadas y relaciones imprevisibles que marcan el rumbo de la historia.
Dentro del búnker, los vínculos se transforman en un verdadero laboratorio social: surgen romances clandestinos, amistades estratégicas y traiciones que ponen a prueba hasta dónde alcanza el dinero y el poder frente a la presión psicológica del encierro.