“El refugio atómico”: el thriller español que llegó a Netflix cargado de suspenso y traiciones

De los creadores de "La casa de papel", esta serie de la mano de Joaquín Furriel promete arrasar en la plataforma.

Hace 1 Hs

Netflix sumó a su catálogo una nueva producción española que genera interés entre los usuarios: El refugio atómico, de los creadores de La casa de papel. La serie, producida por Vancouver Media y protagonizada por el actor argentino Joaquín Furriel, promete una historia intensa, cargada de tensiones y giros inesperados.

La trama gira en torno a dos familias poderosas que, junto con otros residentes adinerados, ingresan a un búnker en busca de protección. Pero no solo llevan consigo riquezas y privilegios: también arrastran viejos rencores, secretos familiares y traumas que estallan con el encierro.

La convivencia extrema potencia las diferencias: mientras algunos personajes actúan de manera calculadora y manipuladora, otros muestran fragilidades ocultas. Descritos como “cargados de ácido sulfúrico”, los protagonistas protagonizan choques constantes, alianzas inesperadas y relaciones imprevisibles que marcan el rumbo de la historia.

Dentro del búnker, los vínculos se transforman en un verdadero laboratorio social: surgen romances clandestinos, amistades estratégicas y traiciones que ponen a prueba hasta dónde alcanza el dinero y el poder frente a la presión psicológica del encierro.

