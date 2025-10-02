Riquelme rompió el silencio en Boca: de no dar precisiones sobre la salud de Russo hasta el elogio a Paredes

Riquelme marcó su postura ante críticas y comparaciones con el rival. “Desde que volvimos al club hay una campaña que no es normal… el hincha de Boca tiene claro quién es quién… eso nos tiene que dar mucha más fuerza para cuidar a nuestra institución”. En términos deportivos, apuntó la meta de clasificar a la Libertadores y el crecimiento del equipo. “Paredes le dio una forma de jugar al equipo que yo disfruto mucho… tengo mucha ilusión de poder repetir eso contra Newell’s”.