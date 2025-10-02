Riquelme rompió el silencio en Boca: de no dar precisiones sobre la salud de Russo hasta el elogio a Paredes

Tras tres meses sin hablar, Juan Román Riquelme reapareció en el canal oficial de Boca y dejó definiciones futbolísticas e institucionales. El presidente del "Xeneize" se refirió al presente del equipo, la salud del técnico y lo que se viene para el club institucionalmente.
Sobre Edinson Cavani y Leandro Paredes fue enfático, “Cavani es Cavani… es un jugador muy importante… se lo ve contento… y lo de Leandro es el sueño de todos los bosteros… volvió a su casa y disfruta cada día”.
Respecto a Ángel Di María, valoró que figuras de esa talla jerarquicen la liga. “A todos los que nos gusta el fútbol nos da felicidad cómo juega Di María… en otros partidos es un placer muy grande verlo”.
El presidente también elogió al plantel por su experiencia internacional reciente. “El Mundial de Clubes le ha hecho muy bien al grupo… se los veía con mucha ilusión… la llegada de Leandro terminó de reforzar todo”. Acerca de Miguel Ángel Russo, dejó un respaldo sin entrar en detalles de su salud. “El entrenador tiene mucho que ver, es un genio, maneja las cosas de una manera extraordinaria”.
Riquelme marcó su postura ante críticas y comparaciones con el rival. “Desde que volvimos al club hay una campaña que no es normal… el hincha de Boca tiene claro quién es quién… eso nos tiene que dar mucha más fuerza para cuidar a nuestra institución”. En términos deportivos, apuntó la meta de clasificar a la Libertadores y el crecimiento del equipo. “Paredes le dio una forma de jugar al equipo que yo disfruto mucho… tengo mucha ilusión de poder repetir eso contra Newell’s”.
Por su parte, en gestión, resaltó el superávit y adelantó medidas internas. “Nos habían cambiado de fecha… falsificaron la firma… ahora en la Asamblea se analizará si esta persona merece seguir siendo parte de este club”. Por otro lado, también repasó obras en La Bombonera y Ezeiza. “Lo tomamos como obligaciones… voy a trabajar para que La Bombonera esté cada día más linda”.
Mensaje al hincha y al polideportivo
“Queremos que nuestro club siga creciendo… queremos que no les falte nada y seguir creciendo como club… al hincha que siga disfrutando, apoyando al equipo… un beso grande, los quiero mucho”, cerró.