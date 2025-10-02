Secciones
El ataque a una sinagoga dejó dos muertos en Manchester

Las fuerzas de seguridad informaron que abrieron fuego contra el presunto agresor. Hasta el momento no se ha confirmado su captura.

TENSIÓN. El ataque en Manchester ocurrió durante las celebraciones de Yom Kippur en la comunidad judía.
Un violento ataque ocurrido esta mañana frente a una sinagoga en Manchester, al noroeste de Inglaterra, dejó un saldo de dos personas fallecidas y tres heridas de gravedad, según confirmó la policía local.

Las fuerzas de seguridad informaron que abrieron fuego contra el presunto agresor, aunque hasta el momento no se ha confirmado su muerte. De acuerdo con la versión oficial difundida en la red X, las autoridades sospechan que el atacante portaba “objetos sospechosos”, motivo por el cual un equipo especializado en artefactos explosivos permanece desplegado en la zona.

El hecho generó conmoción en el Reino Unido, especialmente porque ocurrió en un contexto de alta sensibilidad para la comunidad judía, que este jueves conmemora Yom Kipur, una de las fechas religiosas más importantes del calendario hebreo.

El propio rey Carlos III expresó su pesar tras conocer la noticia. “Estamos profundamente conmocionados y apenados” por el ataque a una sinagoga en Manchester, declaró el monarca, quien destacó que tanto él como la reina Camila se encontraban “profundamente conmovidos” por lo sucedido. Además, calificó el hecho como “horrible” y lamentó que haya ocurrido “en un día tan significativo para la comunidad judía”.

El área donde se produjo el ataque permanece acordonada, mientras se llevan a cabo las investigaciones para esclarecer las motivaciones del agresor y garantizar la seguridad de los residentes de Manchester.

Temas ManchesterCarlos III
