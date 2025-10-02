El ataque a una sinagoga dejó dos muertos en Manchester

El propio rey Carlos III expresó su pesar tras conocer la noticia. “Estamos profundamente conmocionados y apenados” por el ataque a una sinagoga en Manchester, declaró el monarca, quien destacó que tanto él como la reina Camila se encontraban “profundamente conmovidos” por lo sucedido. Además, calificó el hecho como “horrible” y lamentó que haya ocurrido “en un día tan significativo para la comunidad judía”.