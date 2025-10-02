Secciones
Singapur arde: nuevas reglas térmicas y el plan de Colapinto para aguantar en el GP de la Fórmula 1

La FIA habilita chalecos y 0,5 kg extra si no se usan; el argentino contó su plan de entrenamiento.

Hace 1 Hs

En las últimas horas, la Fórmula 1 avisó que el GP de Singapur se correrá bajo “calor extremo” y habilitó cambios para proteger a los pilotos. El director de carrera Rui Marques informó a las escuderías que se permitirá el uso de chalecos refrigerantes por la temperatura prevista, con un índice de calor por encima de 31°C en tramos del evento, y remarcó, “se declara ‘calor extremo’”.

Marina Bay es uno de los trazados físicamente más duros: humedad alta, carrera nocturna que puede rozar las dos horas y pérdida de hasta tres kilos por piloto. La FIA explicó que los chalecos funcionan con tubos, bombas e intercambiadores de calor; no serán obligatorios, aunque los equipos que decidan no utilizarlos deberán llevar el sistema abordo y añadir 0,5 kg de lastre para no sacar ventaja.

El antecedente que apuró esta solución fue Qatar 2023, cuando varios pilotos requirieron asistencia médica por el sofocón. George Russell ya probó el chaleco en Baréin y dio su veredicto, “por supuesto siempre se puede mejorar… por el momento, todo bien”.

Para Franco Colapinto, hoy en Alpine junto a Pierre Gasly, Singapur supone un examen físico particular. El propio argentino lo asumió sin vueltas al recordar su primera experiencia en el circuito, “Singapur es sin duda una de las carreras más duras de toda la temporada… este año dediqué tiempo a un entrenamiento específico para el calor con el fin de prepararme para las condiciones extremas”.

Lo que dijo Colapinto
“El circuito en sí es muy divertido de conducir… competir bajo las luces siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar hermoso que, como deporte, tenemos la suerte de poder visitar”.

