Singapur arde: nuevas reglas térmicas y el plan de Colapinto para aguantar en el GP de la Fórmula 1

Para Franco Colapinto, hoy en Alpine junto a Pierre Gasly, Singapur supone un examen físico particular. El propio argentino lo asumió sin vueltas al recordar su primera experiencia en el circuito, “Singapur es sin duda una de las carreras más duras de toda la temporada… este año dediqué tiempo a un entrenamiento específico para el calor con el fin de prepararme para las condiciones extremas”.