David Broncano y Silvia Alonso amplían su millonario patrimonio con tres propiedades en Ávila

Según ha revelado Vanitatis, Broncano y su pareja, la actriz Silvia Alonso, acaban de adquirir su tercera propiedad en la provincia de Ávila. Se trata de un chalet de dos plantas, con más de 300 metros cuadrados construidos y una parcela de 4.500 m². Esta vivienda se encuentra junto a un solar y otra casa que ya pertenecían a la pareja desde hace un año, conformando así un auténtico complejo privado en plena naturaleza.