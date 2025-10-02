David Broncano y Silvia Alonso amplían su millonario patrimonio con tres propiedades en Ávila

David Broncano se ha convertido en el gran rostro televisivo de TVE gracias al éxito de La Revuelta, que cada noche logra cifras destacadas de audiencia, quedando muy cerca de El Hormiguero. Pero el cómico jienense no solo triunfa en la pequeña pantalla: también lo hace en su vida personal y financiera.
Según ha revelado Vanitatis, Broncano y su pareja, la actriz Silvia Alonso, acaban de adquirir su tercera propiedad en la provincia de Ávila. Se trata de un chalet de dos plantas, con más de 300 metros cuadrados construidos y una parcela de 4.500 m². Esta vivienda se encuentra junto a un solar y otra casa que ya pertenecían a la pareja desde hace un año, conformando así un auténtico complejo privado en plena naturaleza.
Estas adquisiciones se suman al extenso patrimonio inmobiliario del presentador. En Madrid, Broncano es propietario de varios inmuebles de alto nivel, entre ellos dos áticos contiguos en la sexta planta de uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, comprados tras la pandemia, en 2021. Además, posee un piso cerca de la Plaza de España, en pleno centro de la capital.
El humorista tampoco ha dejado de invertir en las afueras. El año pasado adquirió un chalet en la exclusiva urbanización Calas de Guisando, próxima al pantano de San Juan, valorado entre 1,5 y 2 millones de euros.
Con estas nuevas operaciones, David Broncano y Silvia Alonso no solo confirman la solidez de su relación sentimental, sino que también se posicionan como una de las parejas más influyentes y con mayor patrimonio del panorama televisivo y cultural en España.