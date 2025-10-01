David Broncano y Silvia Alonso compran una exclusiva casa en Ávila y consolidan su relación

Un nuevo hogar en plena Sierra de Gredos

Según adelantó Vanitatis, la casa está distribuida en dos plantas con más de 300 metros construidos sobre una parcela de 4.500 metros cuadrados, colindante con la vivienda que Broncano adquirió en 2024. Con esta compra, la pareja suma ya más de una hectárea de terreno en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, un entorno idílico para practicar senderismo y disfrutar de la naturaleza, una de sus grandes pasiones.