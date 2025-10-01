Secciones
David Broncano y Silvia Alonso compran una exclusiva casa en Ávila y consolidan su relación

El presentador de La Resistencia y la actriz han decidido dar un importante paso en común.

David Broncano y Silvia Alonso compran una exclusiva casa en Ávila y consolidan su relación
Hace 1 Hs

La relación entre David Broncano y Silvia Alonso sigue dando pasos firmes. Tras cuatro años juntos y una vida discreta alejada de los focos, el presentador de La Resistencia y la actriz han decidido dar un importante paso en común: la compra de una vivienda unifamiliar en el municipio abulense de Cebreros, un lugar en plena naturaleza que ya se había convertido en su refugio.

Un nuevo hogar en plena Sierra de Gredos

Según adelantó Vanitatis, la casa está distribuida en dos plantas con más de 300 metros construidos sobre una parcela de 4.500 metros cuadrados, colindante con la vivienda que Broncano adquirió en 2024. Con esta compra, la pareja suma ya más de una hectárea de terreno en la Reserva Natural del Valle de Iruelas, un entorno idílico para practicar senderismo y disfrutar de la naturaleza, una de sus grandes pasiones.

La urbanización exclusiva de Broncano en Ávila

Además de esta propiedad, el humorista cuenta con otra casa en la urbanización Calas de Guisando, una exclusiva zona residencial de los años 80 situada a orillas del río Alberche. Esta vivienda, con vistas al pantano de San Juan, dispone de piscina, jardín privado y seguridad privada. Está valorada entre 1,5 y 2 millones de euros, según distintos medios, y cuenta con unos 500 metros cuadrados.

El patrimonio inmobiliario de David Broncano

La compra de esta nueva casa en Ávila se suma a las propiedades que el presentador tiene en Madrid, donde adquirió en 2021 dos áticos contiguos cerca de la Casa de Campo con la intención de unificarlos en una sola vivienda. Juntos suman 170 metros cuadrados y 70 metros de terraza con vistas privilegiadas a la capital.

Pese a su inversión en inmuebles, Broncano reside actualmente en un piso de alquiler en la céntrica Plaza de España. El propio presentador ha asegurado en varias entrevistas que su economía es sólida tras años de éxito en televisión:

“Más de un millón y menos de diez. Me ha ido bien, los programas me han funcionado”, afirmó, subrayando además que destina gran parte de sus ingresos al pago de impuestos.

Una historia de amor discreta

La relación entre David Broncano y Silvia Alonso comenzó hace más de cuatro años. Aunque muchos creen que se conocieron en La Resistencia en 2021, el propio Broncano confesó que el primer encuentro fue antes, en una reunión de amigos en el campo.

Desde entonces, han mantenido un perfil bajo, apareciendo juntos en contadas ocasiones y evitando hablar de su vida privada. Sin embargo, la compra de esta casa en común confirma el buen momento personal que atraviesan.

