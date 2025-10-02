"Siempre se lo dan a Susana Giménez": el enojo de Vero Lozano que encendió la disputa mediática con la diva

El cronista del ciclo de Ángel de Brito le preguntó si sentía que debía haberse llevado el galardón. Ella respondió: “No específicamente yo. Pero me parece que ya que Susana gane otro premio más, cuando ya había recibido uno, es un montón para un programa que tuvo pocas emisiones”. Luego aclaró: “No estoy juzgando si es buena o mala conductora, simplemente creo que hay que repartir para que la ceremonia sea más interesante y todos nos vayamos más contentos”, expresó al salir de su programa mientras subía a su auto.