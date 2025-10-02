"Siempre se lo dan a Susana Giménez": el enojo de Vero Lozano que encendió la disputa mediática con la diva

Durante los Premios Martín Fierro 2025 se gestó un conflicto cuando Vero Lozano expresó descontento ante APTRA por perder el premio a Mejor Conducción ante Susana Giménez y la diva de los teléfonos le respondió sin vueltas. En una entrevista con A la tarde (América) comentó su punto de vista por el cruce entre mujeres del espectáculo.
Susana explicó que ganó un premio a Innovación en la TV en Estados Unidos. “Sí, sabía. Ganamos un premio en Estados Unidos. Lo que pasa es que yo no lo digo y el canal no lo dijo, pero competíamos con productos que hicieron en Estados Unidos y ganamos nosotros. Estamos esperando el premio que lo van a mandar”, dijo.
¿Susana Giménez le respondió a Ver Lozano?
La circulación de la imagen de un premio no entregado generó sorpresa, ya que dejaba entrever que el reconocimiento estaba confirmado. Al verla, Susana Giménez reaccionó incrédula: “¿Cómo no se entregó? Nosotros lo ganamos en Estados Unidos, no acá”. Entre risas, añadió: “¡No me digas! ¿Y por qué no me...? ¡Ay, que me lo den ahora! No, que no me lo den ahora porque sino las otras empiezan ‘¡siempre se lo dan a Susana Giménez!’”.
Consultada sobre Verónica Lozano, la diva sostuvo: “¡Todas lo dicen! Vero lo dijo, sí. Está bien, qué sé yo. Todo el mundo se lo merece, ¿viste? Pero nadie hizo 36 años de televisión, escuchame, con 40 puntos de rating”. A modo de cierre en esa parte de la charla, reafirmó su postura con contundencia: “Si me lo dan es porque me lo merezco”.
También desmintió haber tenido conflictos con directivos por los dichos de la conductora de Telefe: “¡Nooo, por favor! Que no dijo nada tampoco. Dijo: ‘Yo no tengo nada con Susana Giménez, pero siempre se lo dan a Susana Giménez’”. Más tarde, al escuchar que Verónica expresó que no irá más a esos eventos, Susana respondió con indiferencia: “Que no vaya, eso es cosa de ella. A mí no me importa. No me importa, realmente”.
¿Qué dijo Vero Lozano para ofender a Susana Giménez?
Una de las frases más destacadas de la conductora fue dirigida directamente a la diva de Telefe: “¡Susana! La quiero, pero, ¿dos premios, Susana? Ya le dieron el del programa, pero el de conducción no se lo den más, chicos. ¡Basta! ¡Es un montón!”, dijo ante la pregunta de qué opinaba de los premios. Consultada sobre quiénes deberían haber resultado ganadoras en la terna de conducción, Lozano no dudó en mencionar a Carmen Barbieri y Pamela David.
El cronista del ciclo de Ángel de Brito le preguntó si sentía que debía haberse llevado el galardón. Ella respondió: “No específicamente yo. Pero me parece que ya que Susana gane otro premio más, cuando ya había recibido uno, es un montón para un programa que tuvo pocas emisiones”. Luego aclaró: “No estoy juzgando si es buena o mala conductora, simplemente creo que hay que repartir para que la ceremonia sea más interesante y todos nos vayamos más contentos”, expresó al salir de su programa mientras subía a su auto.