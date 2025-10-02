Secciones
El tiempo en Tucumán: se espera cielo despejado y un nuevo aumento de la temperatura

La mínima fue de 16 °C. El calor comenzará a hacerse sentir. El pronóstico.

DESPEJADO. La nubosidad será baja durante la jornada y el sol se hará sentir en Tucumán. DESPEJADO. La nubosidad será baja durante la jornada y el sol se hará sentir en Tucumán. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 2 Hs

Poco a poco el calor se hará sentir en Tucumán y en la región, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, que pronostica el ingreso de un frente cálido que elevará la temperatura por encima de los 30 °C desde hoy y hasta el fin de semana.

El jueves comenzó con una nubosidad baja, de alrededor del 20%, mientras que la humedad fue superior al 80%. La temperatura mínima registrada fue de 16 °C y la sensación térmica de 14 °C. Los vientos fueron moderados del sudoeste y la visibilidad fue de casi 10 kilómetros. 

En base a los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se puede anticipar que hacia el mediodía la temperatura rondaría los 25 °C, mientras que la nubosidad será nula y la humedad descenderá hasta el 45%.

El cielo seguirá despejado durante la siesta mientras que la temperatura continuará en aumento, hasta alcanzar la máxima de 29 °C anunciada para hoy. La sensación térmica llegaría a los 30 °C. La nubosidad sería del 10%, mientras que la humedad bajará al 35%. 

Para la noche, el SMN sostiene que la nubosidad será baja, de alrededor del 8%, mientras que la humedad subirá al 70%. La temperatura media rondaría los 20 °C y los vientos serán suaves del noroeste. 

¿Cómo estará el tiempo mañana en Tucumán?

El pronóstico del tiempo del SMN augura para el viernes, el sábado y el domingo jornadas calurosas y con nubosidad variable. Para mañana, la máxima anunciada es de 32 °C, mientras que para el sábado se esperan 34 °C y 31 °C para el domingo.  

