Breves: Jaldo, con dirigentes y vecinos de Cebil Redondo

Osvaldo Jaldo participó de un encuentro con vecinos y dirigentes en Cebil Redondo, la comuna más poblada de la provincia. Allí destacó la importancia de “estar cerca de la gente, escuchando sus inquietudes” y agradeció la recepción de los habitantes. Jaldo remarcó que su espacio reúne a 13 partidos con el peronismo como eje y afirmó que el 26 de octubre “el voto útil será el que respalde un modelo de gestión que transforma la vida de las familias tucumanas”.
“Tucumán avanza con quienes trabajan y producen”
CREO destacó la importancia de llevar la voz del sector privado al Congreso. “Quienes venimos de la actividad privada sabemos lo que significa invertir, producir y dar trabajo en Tucumán”, señalaron. La fuerza que acompaña a Paula Omodeo y Sebastián Murga remarcó que la política debe estar ocupada por quienes “entienden de primera mano la realidad”: “Estamos en la calle, escuchando a quienes todos los días ponen el hombro para sacar adelante a la provincia. Porque Tucumán avanza con quienes trabajan y producen”.
Bussi denunció “acarreo masivo” en un acto político
Ricardo Bussi cuestionó duramente la convocatoria del oficialismo en un acto realizado en Villa Luján. A través de sus redes sociales, el dirigente compartió imágenes de colectivos y calificó la jornada como “una vergüenza”. “Osvaldo Jaldo no llena un acto sin acarreo masivo de gente en colectivos pagos con la plata de todos”, expresó, y agregó que ese es el verdadero “poder de convocatoria” del peronismo: “traer gente a la fuerza, comprar voluntades y usar al Estado como agencia de transporte político”. En su publicación, el legislador sostuvo que “Tucumán no quiere más clientelismo, quiere libertad y dignidad”
Sánchez pidió “tirarle una soga a la clase media”
Roberto Sánchez utilizó sus redes sociales para cuestionar la situación económica de la provincia y reclamar medidas de alivio para trabajadores y sectores productivos. “Negocios que cierran, plata que no alcanza. Esa es la realidad de la mayoría de los tucumanos. Necesitamos tirarle una soga a la clase media”, expresó. En ese marco, contó que mantuvo reuniones con emprendedores que le transmitieron sus dificultades y aseguró que es necesario reducir la presión impositiva y bajar los costos para que los emprendimientos puedan salir adelante.