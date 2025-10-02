Breves: Jaldo, con dirigentes y vecinos de Cebil Redondo

Bussi denunció “acarreo masivo” en un acto político

Ricardo Bussi cuestionó duramente la convocatoria del oficialismo en un acto realizado en Villa Luján. A través de sus redes sociales, el dirigente compartió imágenes de colectivos y calificó la jornada como “una vergüenza”. “Osvaldo Jaldo no llena un acto sin acarreo masivo de gente en colectivos pagos con la plata de todos”, expresó, y agregó que ese es el verdadero “poder de convocatoria” del peronismo: “traer gente a la fuerza, comprar voluntades y usar al Estado como agencia de transporte político”. En su publicación, el legislador sostuvo que “Tucumán no quiere más clientelismo, quiere libertad y dignidad”