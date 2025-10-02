Secciones
Política

Breves: Jaldo, con dirigentes y vecinos de Cebil Redondo
Breves: Jaldo, con dirigentes y vecinos de Cebil Redondo
Hace 3 Hs

Osvaldo Jaldo participó de un encuentro con vecinos y dirigentes en Cebil Redondo, la comuna más poblada de la provincia. Allí destacó la importancia de “estar cerca de la gente, escuchando sus inquietudes” y agradeció la recepción de los habitantes. Jaldo remarcó que su espacio reúne a 13 partidos con el peronismo como eje y afirmó que el 26 de octubre “el voto útil será el que respalde un modelo de gestión que transforma la vida de las familias tucumanas”.

“Tucumán avanza con quienes trabajan y producen”

CREO destacó la importancia de llevar la voz del sector privado al Congreso. “Quienes venimos de la actividad privada sabemos lo que significa invertir, producir y dar trabajo en Tucumán”, señalaron. La fuerza que acompaña a Paula Omodeo y Sebastián Murga remarcó que la política debe estar ocupada por quienes “entienden de primera mano la realidad”: “Estamos en la calle, escuchando a quienes todos los días ponen el hombro para sacar adelante a la provincia. Porque Tucumán avanza con quienes trabajan y producen”.

Paula Omodeo, sobre el rechazo a los vetos de Milei: “No podés pedirle a la gente que haga un ajuste”

Paula Omodeo, sobre el rechazo a los vetos de Milei: “No podés pedirle a la gente que haga un ajuste”

Bussi denunció “acarreo masivo” en un acto político 

Ricardo Bussi cuestionó duramente la convocatoria del oficialismo en un acto realizado en Villa Luján. A través de sus redes sociales, el dirigente compartió imágenes de colectivos y calificó la jornada como “una vergüenza”. “Osvaldo Jaldo no llena un acto sin acarreo masivo de gente en colectivos pagos con la plata de todos”, expresó, y agregó que ese es el verdadero “poder de convocatoria” del peronismo: “traer gente a la fuerza, comprar voluntades y usar al Estado como agencia de transporte político”. En su publicación, el legislador sostuvo que “Tucumán no quiere más clientelismo, quiere libertad y dignidad”

Breves: Jaldo, con dirigentes y vecinos de Cebil Redondo

Sánchez pidió “tirarle una soga a la clase media”

Roberto Sánchez utilizó sus redes sociales para cuestionar la situación económica de la provincia y reclamar medidas de alivio para trabajadores y sectores productivos. “Negocios que cierran, plata que no alcanza. Esa es la realidad de la mayoría de los tucumanos. Necesitamos tirarle una soga a la clase media”, expresó. En ese marco, contó que mantuvo reuniones con emprendedores que le transmitieron sus dificultades y aseguró que es necesario reducir la presión impositiva y bajar los costos para que los emprendimientos puedan salir adelante.

Temas TucumánRicardo BussiOsvaldo JaldoRoberto SánchezSebastián MurgaPaula Omodeo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

Ricardo Bussi cuestionó la licencia de Osvaldo Jaldo: “Prefirió hacer política antes que gobernar”

Ricardo Bussi cuestionó la licencia de Osvaldo Jaldo: “Prefirió hacer política antes que gobernar”

La Provincia dará apoyo financiero por $300 millones para cooperativas

La Provincia dará apoyo financiero por $300 millones para cooperativas

Jaldo, sobre el arribo de Copa Airlines: Tucumán se convierte en eje aerocomercial del NOA

Jaldo, sobre el arribo de Copa Airlines: "Tucumán se convierte en eje aerocomercial del NOA"

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Un candidato a intendente de Alberdi denunció el uso de recursos públicos en la campaña electoral

Lo más popular
Un clásico renovado: McDonald’s trae a Tucumán la nueva McCrispy Chicken Legend
1

Un clásico renovado: McDonald’s trae a Tucumán la nueva McCrispy Chicken Legend

¿Querés trabajar en el equipo de Franco Colapinto? Alpine lanzó pasantías para estudiantes
2

¿Querés trabajar en el equipo de Franco Colapinto? Alpine lanzó pasantías para estudiantes

¡Nuevo Sporting Outlet!
3

¡Nuevo Sporting Outlet!

Efemérides del miércoles 1 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?
4

Efemérides del miércoles 1 de octubre: ¿qué pasó un día como hoy?

Recuerdos fotográficos: 1889. Llega el tren “bullanguero” a la estación El Provincial
5

Recuerdos fotográficos: 1889. Llega el tren “bullanguero” a la estación El Provincial

Encuentro de la red Ulacav: Tucumán, sede de charlas sobre arquitectura y vivienda popular
6

Encuentro de la red Ulacav: Tucumán, sede de charlas sobre arquitectura y vivienda popular

Más Noticias
Catalina Lonac y Susana Maidana exponen en un libro sus pensamientos

Catalina Lonac y Susana Maidana exponen en un libro sus pensamientos

El “puré” será la base de la dieta electoral argentina

El “puré” será la base de la dieta electoral argentina

Sergio Prina: “La actuación siempre está en una zona fronteriza”

Sergio Prina: “La actuación siempre está en una zona fronteriza”

Se cierra un mes a pura lectura en las escuelas

Se cierra un mes a pura lectura en las escuelas

Concierto clásico en el teatro San Martín

Concierto clásico en el teatro San Martín

Debuta Visión Norte, un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán

Debuta "Visión Norte", un nuevo Mercado de la Industria Audiovisual en Tucumán

Comentarios