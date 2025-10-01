Horóscopo chino de octubre 2025: las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo

La reconocida astróloga comparte sus predicciones para cada uno de los 12 animales del zodíaco chino y señala qué áreas de la vida se verán más movilizadas en estas semanas: el amor, la salud, el trabajo y las finanzas. Con un estilo claro y poético, Ludovica revela qué desafíos y oportunidades traerá octubre para cada signo, en un año que continúa marcado por la intensidad de la Serpiente.