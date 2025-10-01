Horóscopo chino de octubre 2025: las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo

Octubre de 2025 llega bajo la energía del mes del perro en el horóscopo chino, un período que invita a reflexionar sobre la lealtad, la amistad y los vínculos afectivos. Según Ludovica Squirru, este ciclo abre un tiempo de pruebas pero también de recompensas para quienes sepan actuar con paciencia, confianza y autenticidad.
La reconocida astróloga comparte sus predicciones para cada uno de los 12 animales del zodíaco chino y señala qué áreas de la vida se verán más movilizadas en estas semanas: el amor, la salud, el trabajo y las finanzas. Con un estilo claro y poético, Ludovica revela qué desafíos y oportunidades traerá octubre para cada signo, en un año que continúa marcado por la intensidad de la Serpiente.
Horóscopo chino de octubre 2025: estas son las predicciones de Ludovica Squirru para cada signo
Rata
El mes del perro puede traer confusión amorosa y complicar lo no resuelto. Es un momento para cuidar la mente, meditar y buscar actividades con agua o nieve (como nadar o patinar) para equilibrarse.
Búfalo
Si no trabajaste las heridas del mes anterior, podrías enfrentar rupturas amorosas o laborales. Octubre invita a sanar al “niño interno” y prestar atención a la salud emocional para no perder reputación ni estabilidad.
Tigre
La interacción perro-serpiente da claridad mental. Es un mes ideal para reflexionar, no para iniciar proyectos. Podrías descubrir verdades en el trabajo que abran la puerta a mejores oportunidades.
Conejo
El perro ayudará a los conejos a soltar cargas emocionales. Los más jóvenes encontrarán nuevas pasiones creativas y mejor descanso. Octubre se presenta como un mes de ternura y claridad mental.
Dragón
Podría sentirse un retroceso, pero en realidad es un período de transmutación positiva. No es recomendable encargar un hijo en este tiempo: la combinación energética no es del todo armónica.
Serpiente
El mes será de todo o nada en el amor. Los romances iniciados en la primera mitad del mes difícilmente prosperen, pero los que aparezcan en la segunda mitad podrían consolidarse en compromisos más serios.
Caballo
Fechas clave: 12 y 24 de octubre. Momento ideal para cerrar asuntos pendientes, pero no para iniciar proyectos nuevos. La energía traerá complicaciones en negocios y relaciones si se acelera el ritmo.
Cabra
Octubre es un mes desafiante pero introspectivo. La energía del perro ayudará a centrarse y a crear nuevas rutinas saludables. Buen momento para cuidar cuerpo y mente.
Mono
Gran oportunidad para sanar y perdonar. Terapias como meditación, taichi o incluso música con frecuencias específicas favorecerán el equilibrio mental y la paz interior.
Gallo
Será un mes envuelto en rumores y tensiones colectivas. Se recomienda evitar tumultos, reuniones masivas o discusiones innecesarias. Mejor enfocarse en lo personal y mantener el autocontrol.
Perro
El mes de tu signo revela secretos y te pone en el centro de la escena. Habrá noticias importantes para los nacidos en 1958, 1970 y 1982. Tiempo de aprender a poner límites y cuidar a los más jóvenes.
Chancho
Los nacidos en 1995 y 2007 sentirán deseos de formalizar relaciones, pero conviene esperar. En la segunda mitad del mes podría haber desafíos de salud, sobre todo para los nacidos en 1947, 1959 y 1971.