Salta: imputan a un exlegislador y cinco personas por contrabando agravado de granos y asociación ilícita

La investigación está a cargo de la fiscal federal Lucía Orsetti, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, quien formalizó la acusación en una audiencia ante la jueza federal de Garantías, Ivana Hernández. Los imputados son el exdiputado Luis Gerónimo Cisneros, Alejandro Fernando Pedraza, Jean Denis y Leandro Nahuel Toledo, Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado. Todos quedaron acusados por asociación ilícita y contrabando agravado por el avalúo de la mercadería y el número de intervinientes. Además, se dictó prisión preventiva para cinco de ellos, mientras que un empresario señalado como líder de la organización, Pablo Emanuel Arequipa, permanece prófugo y con pedido de captura internacional.