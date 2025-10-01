Secciones
Seguridad

Salta: imputan a un exlegislador y cinco personas por contrabando agravado de granos y asociación ilícita

Según la investigación, el grupo utilizaba cartas de porte falsificadas para simular el transporte legal de la mercadería y, en apenas un año y medio, logró mover de forma ilícita más de 15.000 toneladas de soja, maíz y trigo.

Salta: imputan a un exlegislador y cinco personas por contrabando agravado de granos y asociación ilícita
Hace 1 Hs

La Justicia Federal de Tartagal imputó a un exdiputado provincial salteño y a otras cinco personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al contrabando agravado de granos hacia Bolivia. Según la investigación, el grupo utilizaba cartas de porte falsificadas para simular el transporte legal de la mercadería y, en apenas un año y medio, logró mover de forma ilícita más de 15.000 toneladas de soja, maíz y trigo. Los envíos se realizaban desde depósitos comerciales ubicados en Salvador Mazza, cuyos fondos desembocan directamente en territorio boliviano.

La investigación está a cargo de la fiscal federal Lucía Orsetti, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, quien formalizó la acusación en una audiencia ante la jueza federal de Garantías, Ivana Hernández. Los imputados son el exdiputado Luis Gerónimo Cisneros, Alejandro Fernando Pedraza, Jean Denis y Leandro Nahuel Toledo, Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado. Todos quedaron acusados por asociación ilícita y contrabando agravado por el avalúo de la mercadería y el número de intervinientes. Además, se dictó prisión preventiva para cinco de ellos, mientras que un empresario señalado como líder de la organización, Pablo Emanuel Arequipa, permanece prófugo y con pedido de captura internacional.

Los allanamientos realizados por Gendarmería Nacional en Tartagal y Salvador Mazza permitieron secuestrar granos valuados en más de 69 millones de pesos, armas de fuego, máquinas de contar billetes y abundante documentación. Según la fiscalía, las maniobras eran coordinadas principalmente por Cisneros y Arequipa, quienes, a través de empresas como LU.MA.CIS SRL y Sergesa SRL, generaban ganancias multimillonarias. Para el Ministerio Público Fiscal, se trata de un caso de criminalidad económica de extrema gravedad, que podría derivar además en una investigación por lavado de activos.

Temas SaltaBolivia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

Lujo, moda y marihuana: el caso de la ex modelo que irá a juicio en Salta

El “Campeón de la Tierra”: visitó Tucumán el ambientalista peruano Constantino Aucca Chutas

El “Campeón de la Tierra”: visitó Tucumán el ambientalista peruano Constantino Aucca Chutas

El triple femicidio que conmueve al país: “Se habló mucho de su vida privada, como si valieran menos”

El triple femicidio que conmueve al país: “Se habló mucho de su vida privada, como si valieran menos”

Trata en el norte argentino: cómo las mujeres vulnerables caen en la mira de las redes criminales

Trata en el norte argentino: cómo las mujeres vulnerables caen en la mira de las redes criminales

Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”
4

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”
5

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League
6

Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League

Más Noticias
Tras una escandalosa separación, Nico González fue visto a los besos con una influencer que estaba en pareja

Tras una escandalosa separación, Nico González fue visto a los besos con una influencer que estaba en pareja

Dos nuevos aprehendidos por el tiroteo en una fiesta electrónica en Tafí Viejo

Dos nuevos aprehendidos por el tiroteo en una fiesta electrónica en Tafí Viejo

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

El video del arresto de “Pequeño J”: intentó dar su nombre entre balbuceos mientras lo esposaban

El video del arresto de “Pequeño J”: intentó dar su nombre entre balbuceos mientras lo esposaban

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Comentarios