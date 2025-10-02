Docentes de la UNT realizarán hoy jueves un paro y movilización por el financiamiento universitario

Hace dos semanas, la Cámara de Diputados votó a favor de la insistencia de ambas leyes. La Ley de Emergencia Pediátrica obtuvo 181 votos a favor y 60 en contra, mientras que la Ley de Financiamiento Universitario tuvo 174 votos a favor, 67 en contra y dos abstenciones. Si el Senado confirma la insistencia de las leyes, el gobierno se verá obligado a promulgarla.