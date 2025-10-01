Robbie Williams confesó que padece síndrome de Tourette y habló de su temor a los escenarios

En 2018 ya había manifestado sus dudas sobre su condición en una entrevista con la BBC: “Es un trabajo realmente duro estar dentro de mi cabeza. Puede que tenga Asperger o autismo. No sé en qué espectro me encuentro, pero sé que en alguno”. Recientemente se sometió a una prueba de autismo, que dio negativa, aunque sí identificó rasgos vinculados a la ansiedad social y a la necesidad de un “refugio seguro”. “Cuando estoy en la cama, ese es mi lugar seguro. Cualquier lugar fuera de la cama es mi zona de incomodidad”, señaló.