Robbie Williams confesó que padece síndrome de Tourette y habló de su temor a los escenarios

Robbie Williams sorprendió en las últimas horas al anunciar que padece síndrome de Tourette. La revelación la hizo en el pódcast británico I’m ADHD! No You’re Not (¡Soy TDAH! ¡No, no lo sos!), en un episodio que coincidió con el Mes de Concientización sobre el TDAH, que se desarrolla en octubre.
El cantante explicó que el trastorno, que provoca movimientos y sonidos repetitivos e involuntarios llamados “tics”, afecta su vida cotidiana y su carrera: “Descubrí que tengo Tourette, pero no se manifiesta externamente. Son pensamientos intrusivos que ocurren dentro de mí”, confesó.
Williams se sinceró sobre su vínculo con las presentaciones en vivo: “Tengo una relación muy complicada con las giras y las actuaciones. La gente piensa que debería emocionarme, pero en realidad estoy aterrorizado”. Según explicó, durante años proyectó una imagen de seguridad que no reflejaba lo que sentía realmente: “Parezco lleno de bravura y hago grandes gestos, pero en el fondo siento todo lo contrario”.
La salud mental marcó su trayectoria desde hace tiempo. Diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en tres ocasiones -la primera en 2006-, el británico probó con medicación, aunque terminó desarrollando un abuso. “Empecé tomando las pastillas y acabé triturándolas e inhalándolas”, reconoció.
En 2018 ya había manifestado sus dudas sobre su condición en una entrevista con la BBC: “Es un trabajo realmente duro estar dentro de mi cabeza. Puede que tenga Asperger o autismo. No sé en qué espectro me encuentro, pero sé que en alguno”. Recientemente se sometió a una prueba de autismo, que dio negativa, aunque sí identificó rasgos vinculados a la ansiedad social y a la necesidad de un “refugio seguro”. “Cuando estoy en la cama, ese es mi lugar seguro. Cualquier lugar fuera de la cama es mi zona de incomodidad”, señaló.
Aunque aseguró haber experimentado algunas mejoras, reconoció que la incomodidad persiste y que sigue explorando distintas maneras de comprender su cuadro.
Otros artistas con diagnósticos similares
Williams no es el único músico que habló públicamente de este trastorno. El escocés Lewis Capaldi, que saltó a la fama en 2018 con su éxito Someone You Loved, también fue diagnosticado con síndrome de Tourette en 2022, luego de que la ansiedad y la presión por actuar se tradujeran en tics nerviosos.
La condición afectó directamente su carrera: en 2023, el festival DCODE de Madrid se canceló al no poder reemplazarlo tras su baja. Poco antes, en Glastonbury, el artista había tenido dificultades para completar su show, lo que lo llevó a reconocer: “Se hizo obvio que necesito pasar mucho más tiempo poniendo en orden mi salud mental y física”.
Con esta revelación, Robbie Williams se suma a una lista creciente de figuras que ponen en el centro del debate la salud mental y la importancia de visibilizar trastornos que, en muchos casos, permanecen ocultos durante años.