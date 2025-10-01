Secciones
EspectáculosFamosos

Robbie Williams confesó que padece síndrome de Tourette y habló de su temor a los escenarios

El artista británico, de 51 años, reveló que convive con este trastorno neurológico en un pódcast. La confesión coincide con el Mes de Concientización sobre el TDAH, que se celebra en octubre.

Robbie Williams Robbie Williams Hols
Hace 10 Min

Robbie Williams sorprendió en las últimas horas al anunciar que padece síndrome de Tourette. La revelación la hizo en el pódcast británico I’m ADHD! No You’re Not (¡Soy TDAH! ¡No, no lo sos!), en un episodio que coincidió con el Mes de Concientización sobre el TDAH, que se desarrolla en octubre.

El cantante explicó que el trastorno, que provoca movimientos y sonidos repetitivos e involuntarios llamados “tics”, afecta su vida cotidiana y su carrera: “Descubrí que tengo Tourette, pero no se manifiesta externamente. Son pensamientos intrusivos que ocurren dentro de mí”, confesó.

Williams se sinceró sobre su vínculo con las presentaciones en vivo: “Tengo una relación muy complicada con las giras y las actuaciones. La gente piensa que debería emocionarme, pero en realidad estoy aterrorizado”. Según explicó, durante años proyectó una imagen de seguridad que no reflejaba lo que sentía realmente: “Parezco lleno de bravura y hago grandes gestos, pero en el fondo siento todo lo contrario”.

La salud mental marcó su trayectoria desde hace tiempo. Diagnosticado con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en tres ocasiones -la primera en 2006-, el británico probó con medicación, aunque terminó desarrollando un abuso. “Empecé tomando las pastillas y acabé triturándolas e inhalándolas”, reconoció.

En 2018 ya había manifestado sus dudas sobre su condición en una entrevista con la BBC: “Es un trabajo realmente duro estar dentro de mi cabeza. Puede que tenga Asperger o autismo. No sé en qué espectro me encuentro, pero sé que en alguno”. Recientemente se sometió a una prueba de autismo, que dio negativa, aunque sí identificó rasgos vinculados a la ansiedad social y a la necesidad de un “refugio seguro”. “Cuando estoy en la cama, ese es mi lugar seguro. Cualquier lugar fuera de la cama es mi zona de incomodidad”, señaló.

Aunque aseguró haber experimentado algunas mejoras, reconoció que la incomodidad persiste y que sigue explorando distintas maneras de comprender su cuadro.

Otros artistas con diagnósticos similares

Williams no es el único músico que habló públicamente de este trastorno. El escocés Lewis Capaldi, que saltó a la fama en 2018 con su éxito Someone You Loved, también fue diagnosticado con síndrome de Tourette en 2022, luego de que la ansiedad y la presión por actuar se tradujeran en tics nerviosos.

La condición afectó directamente su carrera: en 2023, el festival DCODE de Madrid se canceló al no poder reemplazarlo tras su baja. Poco antes, en Glastonbury, el artista había tenido dificultades para completar su show, lo que lo llevó a reconocer: “Se hizo obvio que necesito pasar mucho más tiempo poniendo en orden mi salud mental y física”.

Con esta revelación, Robbie Williams se suma a una lista creciente de figuras que ponen en el centro del debate la salud mental y la importancia de visibilizar trastornos que, en muchos casos, permanecen ocultos durante años.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”
4

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”
5

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League
6

Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League

Más Noticias
“¿No hay un piquito para mí?”: murió José Andrada, recordado actor de “Los Simuladores”

“¿No hay un piquito para mí?”: murió José Andrada, recordado actor de “Los Simuladores”

Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League

Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League

Tras una escandalosa separación, Nico González fue visto a los besos con una influencer que estaba en pareja

Tras una escandalosa separación, Nico González fue visto a los besos con una influencer que estaba en pareja

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Comentarios