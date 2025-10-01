Encuentro de ACDE: "La tecnología debe ser utilizada con propósito y con valores"

A partir de una experiencia personal, De Zavalía cuenta que Zelmira Learning nació como una manera de generar oportunidades a aquellas personas que, generalmente, son excluidas de distintas actividades por tener capacidades diferentes. Desde esa perspectiva social, en ciertos ámbitos se observa que la discapacidad es una carga. “En todo caso, es una oportunidad”, afianza. La especialista en pedagogía infantil cuenta que, cuando un profesor hace una adaptación para un alumno que lo necesita, no sólo le acerca la posibilidad de potenciarse a esa persona, sino que enriquece a la clase desde la diferencia en la que cada uno puede aportar, respetar tiempo y, algo que, a su entender, es más importante: dignificar. “Cuando alguien se atreve a mirar más allá de quién es, de lo que puede o no puede hacer o de lo que tiene o de lo que carece, se mirará a la discapacidad o a la inclusión como una oportunidad más que como una carga”, remarca. En muchos casos, acota, puede que aquellos que son más ordenados sean los que tienen capacidades diferentes. En ese aspecto, puntualiza que en el caso de los alumnos con capacidades especiales, sus compañeros tienden a naturalizar más el trato y la inclusión, mientras que a los padres les cuesta un poco más. “Los chicos lo tienen más naturalizado; no ven a la inclusión desde arriba; miran a sus pares con capacidad especial como futuros colegas o socios”, fundamenta.