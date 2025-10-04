“La hora del diablo”: la miniserie de seis capítulos que atrapa a millones en Amazon Prime Video

Dentro del amplio catálogo de Amazon Prime Video, algunas producciones logran destacar entre la vasta oferta de contenidos. Ese es el caso de “La hora del diablo”, una miniserie británica que ha conquistado tanto a la crítica especializada como a millones de espectadores, posicionándose como una de las propuestas más intensas del terror psicológico.
Con una combinación equilibrada de drama, misterio y elementos sobrenaturales, la serie mantiene al público en tensión desde el primer episodio.
Sus seis episodios, breves pero potentes, han logrado ganarse un lugar en las recomendaciones más comentadas del año, gracias a su capacidad de generar suspense y mantener a la audiencia intrigada.
La trama sigue a Lucy Chambers, una trabajadora social que despierta cada madrugada a las 3.33 am., conocida como la “hora del diablo”, enfrentándose a visiones inquietantes y enigmas inexplicables.
Su vida personal también atraviesa una crisis: su hijo muestra comportamientos extraños y su madre padece demencia. A esto se suma una investigación policial que la vincula con una serie de crímenes brutales, complicando aún más su situación.
La tensión se intensifica con la aparición de Gideon, un hombre que asegura tener recuerdos del futuro. Juntos, Lucy y Gideon se adentran en una espiral de dudas entre la realidad y la locura, atrapando al espectador en un enigma que desafía la percepción y mantiene la intriga hasta el final.