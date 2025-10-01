Demócratas de EE.UU. piden frenar la ayuda financiera a la Argentina y apuntan al vínculo Trump-Milei

Política y elecciones en juego

En la carta, los senadores sostienen que el financiamiento a la Argentina busca “subsidiar a un país extranjero para influir en las elecciones de mitad de mandato en nombre de su amigo”. Además, apuntaron directamente al vínculo entre Trump y Milei, a quien definieron como “uno de sus amigos personales y aliados ideológicos más cercanos”.