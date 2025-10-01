Demócratas de EE.UU. piden frenar la ayuda financiera a la Argentina y apuntan al vínculo Trump-Milei

En medio de las negociaciones entre la Casa Rosada y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por un paquete de asistencia económica, un grupo de senadores demócratas elevó la tensión con un pedido contundente: que el presidente Donald Trump suspenda de inmediato cualquier ayuda financiera a la administración de Javier Milei.
La carta, enviada este lunes a la Casa Blanca, lleva la firma de 14 legisladores, entre ellos Amy Klobuchar y Elizabeth Warren, referentes progresistas con cargos clave en el Senado; Chuck Schumer, líder demócrata en la Cámara Alta; Bernie Sanders; Dick Durbin y Cory Booker, entre otros.
El documento cuestiona el plan de desembolsar U$S20.000 millones a la Argentina, al que acusan de responder a un interés político personal de Trump y de impactar de manera negativa en la producción agrícola estadounidense.
El agro, en el centro del conflicto
Los legisladores señalaron que, tras el anuncio de la posible asistencia, el gobierno argentino eliminó las retenciones a las exportaciones de soja, trigo, maíz y otros productos. Esa medida, aseguran, “marginó a los productores de soja estadounidenses en el mercado internacional” y generó una ventaja competitiva para la Argentina.
Según los firmantes, compradores chinos habrían adquirido hasta 40 cargamentos de soja argentina en apenas una semana, luego del cambio impositivo. A su vez, denunciaron que China -históricamente el mayor comprador de soja norteamericana- no adquirió cargamentos desde mayo y redujo un 51% sus compras en lo que va del año respecto a 2024.
“Mientras los precios caen y la cosecha avanza, los productores leen titulares no sobre un acuerdo comercial con China, sino sobre un paquete de ayuda a la Argentina pagado por los contribuyentes”, advirtieron, citando a la Asociación Americana de la Soja (ASA). El presidente de la entidad, Caleb Ragland, había expresado días atrás que “la frustración es abrumadora”.
Política y elecciones en juego
En la carta, los senadores sostienen que el financiamiento a la Argentina busca “subsidiar a un país extranjero para influir en las elecciones de mitad de mandato en nombre de su amigo”. Además, apuntaron directamente al vínculo entre Trump y Milei, a quien definieron como “uno de sus amigos personales y aliados ideológicos más cercanos”.
“Los productores de soja estadounidenses, que se están recuperando de sus aranceles exorbitantes, merecen algo mejor”, remarcaron los legisladores, acusando al presidente norteamericano de privilegiar su relación con el mandatario argentino por encima de los intereses de su propia base electoral.
Mientras tanto, el gobierno de Milei sigue a la espera del desembolso del Tesoro anunciado por Scott Bessent, pieza central de la estrategia oficial para estabilizar la economía argentina.