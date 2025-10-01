Secciones
EconomíaDolar hoy

Atención estatales tucumanos: desde mañana se completa el pago del sueldo de septiembre

Conocé las reparticiones que recibirán sus haberes del 2 al 4 de octubre.

Cajeros automáticos. Cajeros automáticos.
Hace 1 Hs

De acuerdo a lo estipulado por la Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del Ministerio de Economía y Producción, este jueves continúa el pago del sueldo de septiembre para los trabajadores de los tres poderes del Estado.

Los pagos se efectuarán según el siguiente cronograma:

Jueves 2 de Octubre

- Sistema Provincial de Salud

- Instituto Provincial de La Vivienda

- Instituto De Previsión  y Seguridad Social De Tucumán

- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

- Sociedad Aguas del Tucumán

- Dirección Provincial de Vialidad 

Viernes 3 de Octubre

- Administración Central

- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec. Tranf. Rep.26 Esc. Sec Transf. Rep.27)

- Defensoría Del Pueblo

- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

- Tribunal De Cuentas

- Tribunal Fiscal De Apelación

- Poder Legislativo

- Jubilados Fuera De Convenio

- Renta Vitalicia-Héroes De Malvinas

- Asignaciones Ex-Empleados Talleres De Tafi Viejo

- Seguridad (Dpto. Gral. De Policía - Direc. Gral. De Institutos Penales)

Sábado 4 de Octubre

- Comunas Rurales

- Municipios del Interior

- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)

- Ministerio Público Fiscal

- Ministerio Pupilar y de la Defensa

- Dirección Recursos Hídricos

- Ente Autárquico Tucumán Turismo

- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual

- Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento 

- Ente Único De Reg. De Serv. Púb. Pcial.

- Instituto Desarrollo Productivo

- Ente Infraestructura Comunitaria

- Inst. Promoción Del Azúcar Y Alcohol

- Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa

- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privadas (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)

Temas Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”
4

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”
5

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League
6

Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League

Más Noticias
Dólar hoy: el oficial salta a $1.450 y el blue trepa a $1.490 en Tucumán

Dólar hoy: el oficial salta a $1.450 y el "blue" trepa a $1.490 en Tucumán

Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League

Vinicius Jr. explotó con Franco Mastantuono en pleno partido del Real Madrid por la Champions League

Tras una escandalosa separación, Nico González fue visto a los besos con una influencer que estaba en pareja

Tras una escandalosa separación, Nico González fue visto a los besos con una influencer que estaba en pareja

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Murió una emblemática actriz de El Encargado y referente de la televisión argentina

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Comentarios