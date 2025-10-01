Atención estatales tucumanos: desde mañana se completa el pago del sueldo de septiembre

De acuerdo a lo estipulado por la Tesorería de la Provincia, repartición que pertenece a la Secretaría de Hacienda, organismo del Ministerio de Economía y Producción, este jueves continúa el pago del sueldo de septiembre para los trabajadores de los tres poderes del Estado.
Los pagos se efectuarán según el siguiente cronograma:
Jueves 2 de Octubre
- Sistema Provincial de Salud
- Instituto Provincial de La Vivienda
- Instituto De Previsión y Seguridad Social De Tucumán
- Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
- Sociedad Aguas del Tucumán
- Dirección Provincial de Vialidad
Viernes 3 de Octubre
- Administración Central
- Educación Establec. Provinciales (Esc. Provinciales.-Rep.18 - Esc. Sec. Transferidas. Rep.25 - Esc. Sec. Tranf. Rep.26 Esc. Sec Transf. Rep.27)
- Defensoría Del Pueblo
- Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
- Tribunal De Cuentas
- Tribunal Fiscal De Apelación
- Poder Legislativo
- Jubilados Fuera De Convenio
- Renta Vitalicia-Héroes De Malvinas
- Asignaciones Ex-Empleados Talleres De Tafi Viejo
- Seguridad (Dpto. Gral. De Policía - Direc. Gral. De Institutos Penales)
Sábado 4 de Octubre
- Comunas Rurales
- Municipios del Interior
- Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
- Ministerio Público Fiscal
- Ministerio Pupilar y de la Defensa
- Dirección Recursos Hídricos
- Ente Autárquico Tucumán Turismo
- Ente Cultural de Tucumán
- Instituto Provincial Acción Cooperativa y Mutual
- Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento
- Ente Único De Reg. De Serv. Púb. Pcial.
- Instituto Desarrollo Productivo
- Ente Infraestructura Comunitaria
- Inst. Promoción Del Azúcar Y Alcohol
- Ente Autarq. Teatro Mercedes Sosa
- Educación Establecimientos Públicos de Gestión Privadas (Privados Primarios, Secundarios, Terciarios Transferidos)