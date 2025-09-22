Secciones
Confirman la fecha de pago de sueldos de septiembre para los empleados estatales de Tucumán

La parte complementaría se efectuaría en octubre.

La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, anunció que el próximo viernes comenzará el pago del sueldo correspondiente a septiembre para los trabajadores de los tres poderes del Estado.

Según lo estipulado, los pagos se realizarán de manera escalonada, de la siguiente manera:

Viernes 26 de septiembre

Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Sábado 27 de septiembre

Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)

Administración Central

Defensoría del Pueblo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Legislativo

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Comunas Rurales

Martes 30 de septiembre

Poder Judicial (Centros Judiciales Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz Legal)

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Municipios del interior

Dirección de Recursos Hídricos

Ente Autárquico Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)

Instituto de Desarrollo Productivo

Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Por su parte, la parte complementaria del sueldo se abonará a partir del jueves 2 de octubre.

Jueves 2 de octubre

Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)

Instituto Provincial de la Vivienda

Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán

Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres

Sociedad Aguas del Tucumán

Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)

Viernes 3 de octubre

Administración Central

Educación (establecimientos provinciales transferidos y escuelas secundarias transferidas)

Defensoría del Pueblo

Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo

Tribunal de Cuentas

Tribunal Fiscal de Apelación

Poder Legislativo

Jubilados fuera de convenio

Renta vitalicia – Héroes de Malvinas

Asignaciones a ex empleados de Talleres de Tafí Viejo

Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)

Sábado 4 de octubre

Comunas Rurales

Municipios del interior

Poder Judicial

Ministerio Público Fiscal

Ministerio Pupilar y de la Defensa

Dirección de Recursos Hídricos

Ente Autárquico Tucumán Turismo

Ente Cultural de Tucumán

Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)

Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)

Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)

Instituto de Desarrollo Productivo

Ente de Infraestructura Comunitaria

Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol

Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa

Educación en establecimientos de gestión privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos)

