Confirman la fecha de pago de sueldos de septiembre para los empleados estatales de Tucumán

La Tesorería de la Provincia, dependiente de la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción, anunció que el próximo viernes comenzará el pago del sueldo correspondiente a septiembre para los trabajadores de los tres poderes del Estado.
Según lo estipulado, los pagos se realizarán de manera escalonada, de la siguiente manera:
Viernes 26 de septiembre
Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
Instituto Provincial de la Vivienda
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Sábado 27 de septiembre
Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
Administración Central
Defensoría del Pueblo
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
Poder Legislativo
Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
Comunas Rurales
Martes 30 de septiembre
Poder Judicial (Centros Judiciales Concepción y Monteros, Corte Suprema de Justicia, Justicia de Paz Legal)
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Municipios del interior
Dirección de Recursos Hídricos
Ente Autárquico Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
Instituto de Desarrollo Productivo
Ente de Infraestructura Comunitaria
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Por su parte, la parte complementaria del sueldo se abonará a partir del jueves 2 de octubre.
Jueves 2 de octubre
Sistema Provincial de Salud (SI.PRO.SA.)
Instituto Provincial de la Vivienda
Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán
Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres
Sociedad Aguas del Tucumán
Dirección Provincial de Vialidad (D.P.V.)
Viernes 3 de octubre
Administración Central
Educación (establecimientos provinciales transferidos y escuelas secundarias transferidas)
Defensoría del Pueblo
Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo
Tribunal de Cuentas
Tribunal Fiscal de Apelación
Poder Legislativo
Jubilados fuera de convenio
Renta vitalicia – Héroes de Malvinas
Asignaciones a ex empleados de Talleres de Tafí Viejo
Seguridad (Departamento General de Policía y Dirección General de Institutos Penales)
Sábado 4 de octubre
Comunas Rurales
Municipios del interior
Poder Judicial
Ministerio Público Fiscal
Ministerio Pupilar y de la Defensa
Dirección de Recursos Hídricos
Ente Autárquico Tucumán Turismo
Ente Cultural de Tucumán
Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
Ente Único de Regulación de Servicios Públicos Provinciales (E.R.S.E.P.T.)
Instituto de Desarrollo Productivo
Ente de Infraestructura Comunitaria
Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol
Ente Autárquico Teatro Mercedes Sosa
Educación en establecimientos de gestión privada (primarios, secundarios y terciarios transferidos)