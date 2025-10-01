Champions League: PSG venció al Barcelona 2-1 con gol agónico de Gonçalo Ramos

Un golazo de chilena de Federico Gatti en el 49 y un contragolpe culminado con éxito por el portugués Francisco Conceiçao en el 56 habían permitido a la Juventus remontar provisionalmente un partido en el que el "Submarino Amarillo" se había adelantado en el 18 gracias al georgiano Georges Mikautadze, que aprovechó un pase de la muerte del marfileño Nicolas Pepe.