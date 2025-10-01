Avanza la pavimentación de la ruta de acceso a la Ciudad Sagrada de Quilmes

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) indicó que se avanza con la pavimentación de la ruta provincial 357, el camino que conecta la ruta nacional 40 con el ingreso a la Ciudad Sagrada de Quilmes.
Los trabajos actuales incluyen movimiento de suelo y conformación de estructuras, que permitirán la posterior colocación de 4.289 metros de carpeta asfáltica de 6,70 metros de ancho y 5 centímetros de espesor.
El proyecto contempla además la renovación del cruce con la ruta 40 y la construcción de 10 badenes de hormigón para evitar que las crecidas interrumpan el tránsito.
La obra busca mejorar la conectividad vial y reforzar la seguridad en una zona estratégica de los Valles Calchaquíes, al mismo tiempo que potenciará el desarrollo turístico del sitio arqueológico más visitado de Tucumán.
En paralelo, un equipo de arqueólogos supervisa cada etapa para garantizar la preservación de la flora, fauna y patrimonio cultural de la zona. “Se trata de una obra clave que permitirá impulsar el turismo en la región, pero también preservar la identidad y el patrimonio de la comunidad”, destacó el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur.