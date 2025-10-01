Secciones
Política

Avanza la pavimentación de la ruta de acceso a la Ciudad Sagrada de Quilmes

Se realizan trabajos de movimiento de suelo y conformación de estructuras.

Avanza la pavimentación de la ruta de acceso a la Ciudad Sagrada de Quilmes
Hace 1 Hs

La Dirección Provincial de Vialidad (DPV) indicó que se avanza con la pavimentación de la ruta provincial 357, el camino que conecta la ruta nacional 40 con el ingreso a la Ciudad Sagrada de Quilmes.

Los trabajos actuales incluyen movimiento de suelo y conformación de estructuras, que permitirán la posterior colocación de 4.289 metros de carpeta asfáltica de 6,70 metros de ancho y 5 centímetros de espesor.

El proyecto contempla además la renovación del cruce con la ruta 40 y la construcción de 10 badenes de hormigón para evitar que las crecidas interrumpan el tránsito.

La obra busca mejorar la conectividad vial y reforzar la seguridad en una zona estratégica de los Valles Calchaquíes, al mismo tiempo que potenciará el desarrollo turístico del sitio arqueológico más visitado de Tucumán.

En paralelo, un equipo de arqueólogos supervisa cada etapa para garantizar la preservación de la flora, fauna y patrimonio cultural de la zona. “Se trata de una obra clave que permitirá impulsar el turismo en la región, pero también preservar la identidad y el patrimonio de la comunidad”, destacó el ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur.

Temas Tafí del Valle
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez
1

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Triple crimen: qué dijo Pequeño J cuando fue detenido en un camión en Perú
2

Triple crimen: qué dijo "Pequeño J" cuando fue detenido en un camión en Perú

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi
3

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”
4

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín
5

La línea narco se mezcla en la interna de la barra brava de San Martín

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo
6

Juzgarán a dos acusados de violar a una joven a la salida de una fiesta en Tafí Viejo

Más Noticias
Cristina Kirchner criticó a Milei: Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás

Cristina Kirchner criticó a Milei: "Me parece que se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

Polémica en Yerba Buena: “Este no es un código de ordenamiento urbano, es un código inmobiliario”

Polémica en Yerba Buena: “Este no es un código de ordenamiento urbano, es un código inmobiliario”

Patricia Bullrich exigió explicaciones a Espert por supuestos vínculos con el narcotráfico

Patricia Bullrich exigió explicaciones a Espert por supuestos vínculos con el narcotráfico

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Contradenuncia y medidas en el caso por abuso sexual contra los jugadores de Vélez

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

Bajo tensiones, se aprobó el nuevo Código Urbano de Yerba Buena

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

La campaña electoral sube la temperatura en Alberdi

Comentarios