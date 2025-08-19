Secciones
Invertirán $6.000 millones en pavimentar la ruta a las Ruinas de Quilmes

Serán más de 4 kilómetros de carpeta asfáltica. Un plazo de cuatro meses.

Invertirán $6.000 millones en pavimentar la ruta a las Ruinas de Quilmes
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 2 Hs
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas TucumánOsvaldo JaldoDaniel Abad
