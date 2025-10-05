Las dos opciones para que los celulares no se queden sin WhatsApp desde este mes

Desde el primer día del mes de octubre, WhatsApp dejará de operar en una serie de teléfonos inteligentes considerados antiguos por la empresa. Cumplir requisitos mínimos para que la exitosa aplicación siga en el camino del éxito es el motivo. ¿Cuál es la meta? La estrategia de la compañía está orientada a mantener su servicio actualizado y seguro.
WhatsApp ofrece nuevas funciones y protege a los usuarios frente a vulnerabilidades. Sin embargo, mantener compatibilidad con dispositivos muy antiguos limita la evolución del software, por lo que periódicamente se revisa el soporte.
Según el Centro de Ayuda de la aplicación, al no poder garantizar el buen funcionamiento en versiones muy antiguas, la empresa prefiere retirar el soporte. En el listado, los equipos que figuran datan de hace casi 10 años en algunos casos y son los que están en el segmento de no tener la capacidad técnica suficiente para recibir las versiones actuales de la aplicación.
El padrón de dispositivos en los que caducará WhatsApp es el siguiente:
Android
Samsung Galaxy S5
LG G3
Sony Xperia Z2
Motorola Moto G (1ra generación)
Huawei Ascend Mate 2
HTC One M8
iPhone
iPhone 5
iPhone 5c
iPhone 6 (si no fue actualizado más allá de iOS 12)
Las soluciones
El no acceso a la plataforma no será inmediato. Progresivamente quienes conserven esos dispositivos enfrentarán situaciones complejas. Por ejemplo, WhatsApp podría dejar de abrir, mostrar errores o impedir enviar y recibir mensajes. Además, se dejará de recibir actualizaciones de seguridad, lo que puede poner en riesgo los datos personales.
Una de las opciones para solucionar el inconveniente es actualizar el sistema operativo. No todos, algunos modelos permiten instalar una versión más reciente que extienda la compatibilidad.
Y la otra, más costosa, es adquirir un nuevo celular que soporte las últimas versiones de Android o iOS. WhatsApp insiste en la importancia de realizar esta transición a tiempo, ya que una vez que el soporte se retire, el servicio dejará de estar disponible de forma inmediata. Para verificar si el teléfono será afectado, hay que consultar en Configuración, Acerca del teléfono y ahí se podrá comprobar la versión de Android o iOS que posee el dispositivo.