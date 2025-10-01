La fobia que sufre la actriz española Silvia Alonso y que le provoca desmayos y convulsiones

Las fobias afectan a millones de personas en todo el mundo, y ni siquiera los famosos se libran de ellas. La actriz Silvia Alonso, conocida por sus trabajos en cine y televisión, ha revelado que padece belonefobia, un miedo irracional a las agujas y objetos punzantes, que en su caso puede llegar a provocar desmayos, convulsiones y vómitos.
El miedo a las agujas que va más allá de lo normal
En una entrevista en el pódcast Me pasa una cosa de la Cadena SER, la intérprete explicó que su reacción ante inyecciones o agujas no se limita a mareos o ansiedad, sino que desencadena un síncope vasovagal.
“Pierdo el conocimiento, me caigo redonda allá donde esté, ojos en blanco, convulsiones, me muerdo la lengua y luego estoy dos días vomitando. Muy mal”, confesó la actriz.
Este tipo de reacción, lejos de ser un simple desmayo, puede provocar complicaciones físicas y resulta sorprendente incluso para los profesionales sanitarios que la han atendido.
Qué es el síncope vasovagal y cómo reconocerlo
El síncope vasovagal es la causa más común de pérdida súbita de conocimiento. Según la Clínica Mayo, ocurre cuando el cuerpo reacciona de manera exagerada a factores como el dolor, el estrés, el calor, la visión de sangre o, en este caso, las agujas.
El mecanismo es claro: la frecuencia cardíaca y la presión arterial descienden bruscamente, lo que reduce el flujo de sangre al cerebro y desencadena la pérdida de conocimiento.
Antes del desmayo suelen aparecer algunos síntomas de advertencia:
Mareo y visión borrosa.
Sudor frío y palidez.
Náuseas o sensación de calor.
Debilidad generalizada y zumbido en los oídos.
Reconocer estas señales permite a la persona sentarse o tumbarse a tiempo y así evitar caídas peligrosas.
¿Se puede tratar el síncope vasovagal?
En la mayoría de los casos no es necesario un tratamiento médico específico. Sin embargo, los especialistas recomiendan medidas preventivas que ayudan a reducir la frecuencia de los episodios:
Mantenerse bien hidratado.
Evitar permanecer mucho tiempo de pie sin moverse.
Identificar los primeros síntomas de mareo.
Tensar los músculos de brazos y piernas para mantener la presión arterial.
En situaciones más severas, también puede recomendarse aumentar ligeramente el consumo de sal o utilizar medias de compresión para mejorar la circulación sanguínea.
Silvia Alonso visibiliza una fobia incapacitante
Con su testimonio, Silvia Alonso ha puesto voz a una fobia que, aunque común, suele minimizarse. En su caso, la belonefobia no solo le produce ansiedad, sino que puede derivar en convulsiones, vómitos y pérdida de conocimiento, mostrando lo incapacitante que puede llegar a ser este miedo irracional.