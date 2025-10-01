La fobia que sufre la actriz española Silvia Alonso y que le provoca desmayos y convulsiones

Las fobias afectan a millones de personas en todo el mundo, y ni siquiera los famosos se libran de ellas. La actriz Silvia Alonso, conocida por sus trabajos en cine y televisión, ha revelado que padece belonefobia, un miedo irracional a las agujas y objetos punzantes, que en su caso puede llegar a provocar desmayos, convulsiones y vómitos.