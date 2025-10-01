Meta anunció que usará tus conversaciones con IA para mejorar sus publicidades

Esta estrategia demuestra el esfuerzo de Meta por vincular dos de sus grandes inversiones: la IA generativa y su negocio principal como lo es la publicidad en línea. La empresa dedicó el pasado verano estadounidense a una importante campaña de contratación y gasto en inteligencia artificial y dijo en julio durante su informe de ganancias del segundo trimestre que las iniciativas de inteligencia artificial “darán como resultado una tasa de crecimiento de gastos interanual en 2026 que está por encima del crecimiento de gastos de 2025”.