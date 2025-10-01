Meta anunció que usará tus conversaciones con IA para mejorar sus publicidades

Si alguna vez le hablaste a Meta sobre tu pasión por algún deporte o la necesidad de cambiar ese par de zapatillas viejo, ahora el resto de plataformas podrán utilizar estos datos para sugerirte una camiseta o mostrarte un calzado que probablemente se ajuste a tus gustos. La empresa anunció hoy que sus publicidades utilizarán tus conversaciones con el chatbot.
Meta dio luz verde a utilizar las interacciones con el asistente digital de la empresa así como con otros productos impulsados con IA para mostrar los anuncios y contenidos más adecuados a tus intereses, inquietudes y necesidades.
Las inversiones de Meta en IA
El gigante de las redes sociales anunció la actualización de su sistema de recomendaciones este miércoles y advirtió que las renovaciones se aplicarán el 16 de diciembre. Los usuarios recibirán notificaciones del cambio a partir del 7 de octubre.
Esta estrategia demuestra el esfuerzo de Meta por vincular dos de sus grandes inversiones: la IA generativa y su negocio principal como lo es la publicidad en línea. La empresa dedicó el pasado verano estadounidense a una importante campaña de contratación y gasto en inteligencia artificial y dijo en julio durante su informe de ganancias del segundo trimestre que las iniciativas de inteligencia artificial “darán como resultado una tasa de crecimiento de gastos interanual en 2026 que está por encima del crecimiento de gastos de 2025”.
Meta impulsa sus anuncios con las conversaciones
Los usuarios pueden interactuar con Meta AI, el asistente digital de IA generativa integrado en Facebook, Instagram, WhatsApp y Messenger, de la misma manera que pueden hacerlo con otros chatbots.
Christy Harris, gerente de políticas de datos y privacidad de Meta, advirtió que los usuarios ya asumían que la empresa matriz de Facebook estaba usando las interacciones de inteligencia artificial generativa para la segmentación de anuncios y la recomendación de contenido, algo que señaló que todavía no sucede.
“Si bien esto es una progresión natural de nuestros esfuerzos de personalización y nos ayudará a brindar recomendaciones aún mejores a las personas, queremos ser sumamente transparentes al respecto y avisar antes de comenzar a usar estos datos de una manera nueva, incluso si las personas ya pensaban que lo estábamos haciendo”, dijo Harris.
¿Cómo utilizará Meta tus datos?
Harris proporcionó un ejemplo de cómo la actualización podría influir en los tipos de contenido y anuncios que las personas pueden ver en las plataformas de Meta. Así cuando los usuarios conversan con la IA sobre cómo planificar sus vacaciones familiares, esas respuestas del asistente pronto impulsarían los Reels que aparecerán en Facebook, por caso.
“Así que los Reels que veo en mi muro de Facebook u otro tipo de contenido que me recomiendan podrían incluir destinos de viaje para familias”, dijo Harris. “Podrían incluir anuncios de hoteles u otras señales basadas en la conversación que he tenido con Meta AI”.
Pero no serán solo los chats con Meta los que cambiarán el contenido que se muestra en Instagram o Facebook. Las interacciones de voz de las personas con el asistente digital cuando usan las gafas Ray-Ban Meta de la compañía también influirán en el motor de recomendaciones de la compañía, dijo Harris.
Las personas no podrán optar por no participar en el próximo cambio del motor de recomendaciones, pero si no interactúan con Meta AI, la “actualización no se aplicará a ellos”, dijo Harris.