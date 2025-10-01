Videos de IA con tu rostro: así funciona el nuevo modelo lanzado por OpenAI

Según el comunicado, la novedad que más llama la atención de Sora 2 es la precisión de las leyes de la física en los videos generados. La versión anterior de Sora, presentada en febrero de 2024, ya había mostrado un adelanto, pero este nuevo modelo es un “quiebre”. En sistemas previos, la IA a menudo "engañaba" a la realidad para cumplir con un prompt. Sora 2 elimina esa trampa. Ahora, los videos pueden representar fenómenos como un jugador que tira una pelota de basquet y que rebota en el tablero, respetando la gravedad y la dinámica del choque. A partir de ahora, las creaciones representan el éxito (embocar una pelota en el aro) y el fracaso (rebotar en el aro) y según la empresa, esta posibilidad es “fundamental para cualquier simulador de mundo que se precie”.