Lo nuevo en Netflix: es argentina, tiene tres capítulos y te volará la cabeza

Netflix sigue apostando fuerte por las producciones nacionales y lo hace con Las maldiciones, una miniserie de tan solo tres capítulos que combina suspenso, drama y política en un relato breve pero cargado de tensión. La producción, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, fue dirigida y producida por Daniel Burman y filmada íntegramente en la provincia de Jujuy.
Desde su estreno el 12 de septiembre, la miniserie se convirtió en una de las más vistas tanto en Argentina como a nivel global, y ha recibido elogios por la actuación de Leonardo Sbaraglia y la fuerza narrativa de la historia.
Sinopsis de Las maldiciones
La trama gira en torno a una familia poderosa que, a simple vista, aparenta solidez y prestigio. Todo cambia cuando ocurre un secuestro inesperado, que desata traiciones internas, ambiciones desenfrenadas y pactos oscuros enterrados durante años.
En los tres episodios, cada personaje enfrenta dilemas personales: lealtades quebradas, luchas por la supervivencia y la tentación del poder. La serie combina elementos de thriller político y drama, mostrando cómo la corrupción y los intereses económicos se entrelazan con lo más íntimo de la vida familiar.
Reparto de Las maldiciones
Leonardo Sbaraglia como Fernando Rovira
Gustavo Bassani como Román Sabaté
Alejandra Flechner como Irene
Mónica Antonópulos como Lucrecia Bonara
Francesca Varela como Zoe Rovira
Además, cuenta con la participación especial de Emiliano Kaczka, Osmar Núñez, Nazareno Casero, María Ucedo, César Bordón, Pablo Isasmendi y Roberto Suárez.