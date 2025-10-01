Secciones
Lo nuevo en Netflix: es argentina, tiene tres capítulos y te volará la cabeza

Con pocos episodios y un ritmo intenso, Las maldiciones es ideal para quienes buscan una historia nacional con calidad de producción, suspenso constante y un mensaje crítico sobre el poder y la corrupción.

Hace 1 Hs

Netflix sigue apostando fuerte por las producciones nacionales y lo hace con Las maldiciones, una miniserie de tan solo tres capítulos que combina suspenso, drama y política en un relato breve pero cargado de tensión. La producción, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, fue dirigida y producida por Daniel Burman y filmada íntegramente en la provincia de Jujuy.

Desde su estreno el 12 de septiembre, la miniserie se convirtió en una de las más vistas tanto en Argentina como a nivel global, y ha recibido elogios por la actuación de Leonardo Sbaraglia y la fuerza narrativa de la historia.

Sinopsis de Las maldiciones

La trama gira en torno a una familia poderosa que, a simple vista, aparenta solidez y prestigio. Todo cambia cuando ocurre un secuestro inesperado, que desata traiciones internas, ambiciones desenfrenadas y pactos oscuros enterrados durante años.

En los tres episodios, cada personaje enfrenta dilemas personales: lealtades quebradas, luchas por la supervivencia y la tentación del poder. La serie combina elementos de thriller político y drama, mostrando cómo la corrupción y los intereses económicos se entrelazan con lo más íntimo de la vida familiar.

Reparto de Las maldiciones

Leonardo Sbaraglia como Fernando Rovira

Gustavo Bassani como Román Sabaté

Alejandra Flechner como Irene

Mónica Antonópulos como Lucrecia Bonara

Francesca Varela como Zoe Rovira

Además, cuenta con la participación especial de Emiliano Kaczka, Osmar Núñez, Nazareno Casero, María Ucedo, César Bordón, Pablo Isasmendi y Roberto Suárez.


