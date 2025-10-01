Lo nuevo en Netflix: es argentina, tiene tres capítulos y te volará la cabeza

Netflix sigue apostando fuerte por las producciones nacionales y lo hace con Las maldiciones, una miniserie de tan solo tres capítulos que combina suspenso, drama y política en un relato breve pero cargado de tensión. La producción, basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro, fue dirigida y producida por Daniel Burman y filmada íntegramente en la provincia de Jujuy.