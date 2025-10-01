Secciones
Tras las críticas, Lobo Chaklián le respondió a Caponio: “Cuando uno es necio y cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando”

El secretario de Obras Públicas de la capital acusó a la SAT de tener “más de 400 pérdidas de agua y cloacas sin resolver”.

Hace 1 Hs

El secretario de Obras Públicas de San Miguel de Tucumán, Luis Lobo Chaklián, respondió a las críticas del titular de la SAT, Marcelo Caponio, quien lo había responsabilizado por las inundaciones registradas tras la última tormenta en la capital. En diálogo con LA GACETA, el funcionario municipal aclaró que para él la discusión no es personal sino institucional, pero advirtió que Caponio “reiteradamente menciona su nombre y apellido”. 

En ese sentido, replicó: “Que se dedique a solucionar las más de 400 pérdidas de agua y cloacas que tenemos en la ciudad todos los días. Si no sabe dónde están, yo mismo lo llevo a verlas”.  Y agregó: “Una persona que contamina y que lo único que hace para justificar su gestión es criticarme a mí, en realidad está atacando a la gestión de la intendenta Rossana Chahla, que trabaja en todos los frentes para transformar la ciudad”.

El funcionario municipal destacó que la actual administración incorporó 1.000 cuadras al sistema de recolección de residuos y que la intendenta impulsa obras en áreas clave como pavimento, iluminación, salud, medio ambiente y deportes.

Frente a los cuestionamientos de Caponio sobre los desagües pluviales, Lobo Chaklián señaló que los problemas de contaminación también tienen relación con la gestión de la SAT. “No se trata de una disputa personal. Yo no lo nombro porque no me interesa la persona, me interesa que la institución dé respuestas. La SAT tiene 20 distritos con pérdidas de agua y cloacas que contaminan la ciudad. Eso afecta a los vecinos, no a mí”.

LA GACETA FOTOS DE ANA LÍA JARAMILLO LA GACETA FOTOS DE ANA LÍA JARAMILLO

Consultado sobre la posibilidad de trabajar en conjunto, fue categórico pero no cerró la puerta al diálogo. “Por supuesto que puede haber diálogo, pero cuando uno es necio, cuando cree que la sabe toda, pasa lo que está pasando. Yo aprendí que frente a problemas graves hay que consultar, planificar y asesorarse. Nunca he buscado difamar, siempre he buscado soluciones”.

Finalmente, Lobo Chaklián cuestionó la idoneidad de Caponio para conducir la SAT. “Él es abogado, no ingeniero. Yo jamás aceptaría que me pusieran al frente de una institución de salud como el Siprosa, porque no es mi especialidad. Hay que reconocer límites y rodearse de los que saben”.

