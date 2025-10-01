Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

El titular de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), Marcelo Caponio, apuntó duramente contra el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad capitalina, Luis Lobo Chaklián, a quien responsabilizó por las inundaciones registradas tras la tormenta del martes.
En diálogo con LA GACETA, Caponio cuestionó la falta de mantenimiento y obras en los desagües pluviales de San Miguel de Tucumán, y advirtió que esta situación impacta directamente en el sistema cloacal.
“La ciudad se inunda cada vez que hay una tormenta. No fue un fenómeno extraordinario, sino una lluvia fuerte, pero ningún canal desbordó. El problema es que los desagües pluviales están inutilizados, llenos de basura o son insuficientes. Eso provoca que el agua termine colapsando las redes cloacales”, señaló.
El funcionario de la SAT acusó a Lobo Chaklián de no dar respuestas a los vecinos ni de encarar soluciones estructurales. “Si en 30 años no sabe qué desagüe pluvial hay que construir, ese tipo no puede estar más en ese cargo. Necesitamos que pongan un ingeniero, alguien que dé respuestas técnicas. No hay mantenimiento, no hay ampliación ni adecuación técnica. Eso genera un colapso hidráulico que daña directamente nuestro sistema cloacal”.
Caponio también remarcó que la SAT ya realizó reclamos formales ante la Municipalidad por los efectos de cada tormenta en las redes de saneamiento, pero no obtuvo respuesta.
Consultado sobre las medidas que deberían implementarse de manera inmediata para evitar nuevas inundaciones, Caponio fue categórico. En primer lugar, señaló la necesidad de una limpieza urgente de los desagües pluviales, que, aseguró, se encuentran obstruidos y sin mantenimiento.
Además, remarcó que es indispensable avanzar en la ampliación y adecuación de la infraestructura existente, dado que los conductos actuales resultan insuficientes para el caudal de agua que recibe la ciudad en cada tormenta.
Finalmente, explicó la importancia de una planificación técnica seria y a largo plazo, que permita resolver de manera estructural un problema que se repite año tras año.
Por último, el titular de la SAT se refirió a las declaraciones de Chaklián, quien había sostenido que “los canales funcionan bien”. Para Caponio, eso es “mentira” y una muestra de la falta de autocrítica en la gestión municipal.
“La ciudad estuvo completamente inundada: el microcentro, el norte, el sur, las avenidas. Que deje de mentir y solucione los problemas. La responsabilidad es de la Municipalidad y del secretario de Obras Públicas. Que se hagan cargo”, cerró.