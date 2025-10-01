Caponio arremetió contra Lobo Chaklián por el estado de los desagües en la capital: “Ese tipo no puede estar más en su cargo”

El funcionario de la SAT acusó a Lobo Chaklián de no dar respuestas a los vecinos ni de encarar soluciones estructurales. “Si en 30 años no sabe qué desagüe pluvial hay que construir, ese tipo no puede estar más en ese cargo. Necesitamos que pongan un ingeniero, alguien que dé respuestas técnicas. No hay mantenimiento, no hay ampliación ni adecuación técnica. Eso genera un colapso hidráulico que daña directamente nuestro sistema cloacal”.